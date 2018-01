Doctorita care a fost filmata cand refuza internarea unei paciente a cerut desfacerea contractului pe care il avea cu Spitalul Baicoi

Managerul spitalului, Andreea Irimescu, a declarat, pentru Agerpres, ca medicul in cauza a dat o nota de relatii si a cerut renuntarea la contractul de colaborare pe care care il avea de circa un an si jumatate cu unitatea sanitara.Potrivit sursei citate, cadrul medical "regreta nespus" ceea ce s-a intamplat si sustine ca, anterior filmarii aparute in spatiul public, a avut o discutie cu apartinatoarea bolnavei in urma careia discutiile au escaladat.De asemenea, medicul Marta Coman ar fi invocat si faptul ca, la acel moment, era ea insasi foarte bolnava. Potrivit managerului, medicul respectiv este angajat al Spitalului Drajna si colaborator al Spitalului Baicoi doar pe camera de garda. Doctorita de la camera de garda a spitalului orasenesc Baicoi a fost filmata de ruda unui pacient in timp de refuza internarea acestuia. Mai mult, intr-un acces de furie, medicul a rupt fisa bolnavului.Ministrul Sanatatii, Florian Bodog, a cerut Directiei de Sanatate Publica Prahova sa inceapa o misiune de control la Spitalul Judetean de Urgenta din Ploiesti si la Spitalul Orasenesc Baicoi. Directia de Sanatate Publica va verifica conditiile in care s-a acordat asistenta medicala pacientei care s-a prezentat la camera de garda a celor doua unitati sanitare.