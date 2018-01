UPDATE Tudose se intalneste la Guvern cu liderii locali ai PSD, printre care Ciolacu, Oprisan, Tutuianu

Premierul Mihai Tudose are luni dimineata, la Guvern, o intalnire cu o mai multi lideri PSD si cu cativa sefi de filiale ale partidului, au declarat HotNews.ro surse politice La intrunire participa Adrian Tutuianu, care l-a atacat in weekend pe Liviu Dragnea, liderul organizatiei Vrancea, Marian Oprisan, si vicepremierul Marcel Ciolacu.Niculae Badalau, presedintele executiv PSD, care era mentionat si el in stirea initiala printre participantii la intalnirea de la Guvern, nu va lua parte, potrivit unor surse din partid.UDPATE 2: La intrunire participa si Gabriel Vlase (Bacau), vicepresedinte al Camerei Deputatilor, precum si ministrii Felix Stroe (PSD Constanta) si Gheorghe Simon (PSD Maramures). Sedinta Comitetului Executiv al PSD programata pentru luni ar urma sa-i aduca fata in fata pe Liviu Dragnea si pe Mihai Tudose , in conditiile in care amandoi se pregatesc intens pentru eliminarea celuilalt de la parghiile puterii.Mai multe surse politice consultate de HotNews.ro sustin ca Tudose a castigat teren in fata lui Dragnea, dar ca nu are inca o majoritate confortabila. Pe de alta parte, nici Dragnea n-ar mai controla partidul, dimpotriva, pierde tot mai mult din influenta asupra baronilor. Fostul ministru al Apararii, Adrian Tutuianu , il invinovateste , intr-un interviu acordat Columna TV, pe seful PSD, Liviu Dragnea, pentru plecarea sa din Minister, spunand ca liderul social-democratilor era probabil deranjat de vizibilitatea si aprecierea sa in cadrul institutiei.