VIDEO Doctorita de la camera de garda din Baicoi, filmata cand refuza internarea unei bolnave: "Nu-mi merge pixul!"

Ministrul Sanatatii, Florian Bodog, a cerut Directiei de Sanatate Publica Prahova sa inceapa o misiune de control la Spitalul Judetean de Urgenta din Ploiesti si la Spitalul Orasenesc Baicoi. Directia de Sanatate Publica va verifica conditiile in care s-a acordat asistenta medicala pacientei care s-a prezentat la camera de garda a celor doua unitati sanitare.Incidentul s-a petrecut sambata, de Boboteaza, cand medicul filmat era de garda la Unitatea de primiri Urgente. Pacientul pentru care se cerea internarea, o femeie, avea recomandare in acest sens de la Spitalul Judetean Ploiesti.Doctorita este filmata in timp ce refuza de mai multe ori sa-si motiveze gestul. "Pentru ca nu vreau eu! (...) Nu-mi merge pixul!", spune medicul.Andreea Irimescu, directorul spitalului orasenesc din Baicoi, a declarat pentru Digi24 ca in acest caz "s-a intrunit comisia de disciplina si comisia de etica"."Reactia doamnei doctor e una care nu trebuia in niciun caz sa se intample intr-o camera de garda si nicio unitate sanitara. Doamna doctor este doar intr-o colaborare cu spitalul, nu e salariat al spitalului Baicoi, e salariat al Spitalului orasenesc Drajna", a precizat managerul spitalului.