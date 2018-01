UPDATE Cod galben de ceata pentru 12 judete

Douasprezece judete - Alba, Sibiu, Covasna, Hunedoara, Caras-Severin, Olt, Dolj, Braila, Ialomita, Teleorman, Giurgiu si Calarasi - se afla luni dimineata sub atentionare cod galben de ceata. Pentru judetele Braila, Ialomita, Teleorman, Calarasi si Giurgiu atentionarea de ceata este in vigoare pana la ora 11.00. In aceste zone, izolat, sunt si conditii pentru formarea poleiului, informeaza news.ro.

Pentru judetele Hunedoara, Caras-Severin, Alba, Sibiu, Covasna, Sibiu, Olt si Dolj atentionarea emisa de Administratia Nationala de Meteorologie (ANM) este in vigoare pana la ora 9.00. In judetele Alba, Sibiu si Covasna sunt si conditii pentru formarea poleiului.

In acest interval, se semnaleaza ceata care determina scaderea vizibilitatii, local sub 200 de metri si izolat sub 50 de metri.

Potrivit meteorologilor, este ceata inclusiv pe drumurile europene E58, E581 si pe drumurile nationale.