Batran ranit grav dupa ce a fost muscat de o haita de caini maidanezi, intr-o comuna din Valcea

Batranul este internat acum la Spitalul Judetean de Urgenta Valcea.Localnicii spun ca problemele cu maidanezii in zona Bistrita din comuna Costesti sunt mai vechi si ca ar fi peste 80 de caini care stau de obicei in jurul Centrului de batrani, primind resturile de la cantina si al scolii.Profesori si elevi au fost muscati pana acum de caini, iar singura masura luata de primarul comunei, spun localnicii citati de Gazeta Valceana, a fost aceea de a lua maidanezii si a-i duce la 5 kilometri distanta, de unde animalele s-au intors.Primarul comunei Costesti, Toma Pestereanu, sustin ca problema este a Consiliului Judetean Valcea, intrucat maidanezii stau pe un teren ce apartine acestei institutii: "Nu ascund ca este o grava problema in zona aceea, dar vreau sa specific ca patrupedele nu sunt pe terenul nostru. Pamantul este al CJ si al Manastirii Bistrita. Nu avem bani pentru crearea unui serviciu de ecarisaj. Zilele acestea am intrat in procedura de achizitionare a unei pusti cu tranchilizant, in valoare de 160 de milioane lei vechi. Si procedura aceasta este destul de grea pentru ca doar medicul veterinar poate folosi pusca."