VIDEO Protest, la Cluj, duminica seara, impotriva modificarii legilor justitiei: "In democratie, persoanele cu probleme penale stau la puscarie"

Cateva sute de clujeni au iesit, duminica, in strada pentru a protesta fata de modificarea legilor justitiei si a Codului penal, cerand, totodata, demisia tuturor persoanelor cu probleme penale din functiile publice.

Acestia au iesit in strada in urma unui apel facut pe Facebook de comunitatile Declic, Coruptia Ucide si Umbrela Anticoruptie Cluj.

Mesajul organizatorilor:

1. Vrem ca Justitia sa ramana independenta, prin urmare solicitam retragerea integrala a proiectului de modificare a legilor Justitiei!

2. Vrem retragerea integrala a proiectului de modificare a Codului penal si a Codului de Procedura Penala!

3. Cerem demisia tuturor persoanelor cu probleme penale din functii publice!

4. Cerem demisia tuturor artizanilor proiectelor de lege mentionate anterior.





@Cluj Napoca

Hai sa luptam din nou!

Cu cap si fara sa obosim, pentru ca viitorul nostru merita tot efortul. Dar e timpul sa jucam altfel!

E timpul sa intelegem ca nu vorbim de un sprint, ci de un maraton si sa invatam rabdarea si calibrarea resurselor. Sustinerea tuturor o avem. Dela parteneri internationali, institutii europene, ambasade pana la Presedintie, D.N.A, CSM, magistrati si presa libera. Dar lupta finala depinde de noi.

1. In 20 Ianuarie, hai sa fim alaturi de Capitala! "Bucuresti nu uita Clujul e de partea ta!" nu e o lozinca pentru noi.





Protestatarii au pancarte cu mesaje precum "In democratie persoanele cu probleme penale stau la puscarie". "Toti in strada pentru justitie" si au scandat "Justitie, nu coruptie" si "PSD, ciuma rosie", "Nu vrem sa fim condusi de hoti", "Legea-i a poporului, nu a dictatorului".Protestatarii s-au strans la Monumentul Memorandistilor din muncipiu, iar in jurul orei 19.00 au plecat in mars pe Bulevardul Eroilor.