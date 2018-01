Primavara la inceput de ianuarie - In tara temperaturile s-au apropiat de 19 grade

La ora 16.00 in tara erau 18,5 grade la Lugoj. In alte cateva localitati temperaturile au ajuns la 17 grade: Caransebes, Targoviste, Patarlagele, Oravita si Campina. La Ploiesti si Pitesti au fost 16 grade.Temperaturile au fost extrem de ridicate in toate regiunile, fiind spre exemplu 15 grade la Alba Iulia si Sebes si 14 grade la Suceava si Targu Neamt.Au fost si localitati unde temperaturile au fost apropiate de normal: La Joseni au fost de 3 grade, pe varful Tarcu au fost 0 grade, iar la Balea Lac, tot zero grade. Iata si alte cateva exemple: la Brasov au fost 6 grade, la Sibiu 12, la Iasi 9, la Cluj, 10, iar la Bucuresti, 13 grade.Spre comparatie, acum un an, pe 7 ianuarie 2016, minimele scadeau pana la -25 la munte si pana la -22 de grade la Baia Mare, iar ziua temperaturile nu au depasit nicaieri -3 grade, pe varfurile inalte fiind intre -22 si -20.