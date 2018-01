Vlad Voiculescu, despre domeniul transplantului: Cum poti fura linistit? Sa iti faci singur regulile! Sau... si mai simplu, sa nici nu le faci. Daca nu ai reguli, nimeni nu te mai poate acuza de nimic

Fostul ministru al Sanatatii, Vlad Voiculescu, a descris, duminica, pe Facebook, intr-o postare numita "Despre hotie, crima, fente si floricele", modalitatea prin care "poti fura linistit" in domeniul transplantului, timp in care "sute sau mii de romani au murit pe lista de asteptare, sperand probabil intr-o minune". "Sa iti faci singur regulile! Sau... si mai simplu, sa nici nu le faci. Daca nu ai reguli, nimeni nu te mai poate acuza de nimic. Asa au procedat si mai-marii transplantului din Romania, cu domnul Lucan in frunte", a scris Voiculescu, care l-a numit pe actualul ministru al Sanatatii, Florian Bodog, "o floricica".

Postarea integrala a fostului ministru al Sanatatii:

DESPRE HOTIE, CRIMA, FENTE SI FLORICELE





Care este cea mai simpla metoda pentru a te asigura ca poti fura linistit?





Simplu: sa iti faci singur regulile! Sau... si mai simplu, sa nici nu le faci. Daca nu ai reguli, nimeni nu te mai poate acuza de nimic.





Asa au procedat si mai-marii transplantului din Romania, cu domnul Lucan in frunte.





FENTA 1

S-a infiintat Agentia Nationala de Transplant (ANT) dar nu i s-au dat atributii.





FENTA 2

La 5 ani de la infiintare (2009), se infiinteaza Registrul National de Transplant si se emite un Ordin de Ministru care stabileste ca obligatie legala a Consiliului Stiintific al ANT elaborarea regulamentului de alocare a grefoanelor de organe, tᅩesuturi sᅩi celule.





FENTA 3

La 7 ani de la infiintare (2011), Corpul de Control constata ca Registrul nu functiona, cat despre regulament de alocare... nici atat. Se stabilesc noi termene, responsabili, etc.





Cine era membru in Comisia de Control? Domnul #Bodog.

Cine era presedintele Consiliului Stiintific al ANT? Domnul #Lucan.





FENTA 4

In 2016, incepem controlul in transplant... de la periferia care devenise centru: ICUTR Cluj, feuda domnului Lucan.

Amenintarile nu tin.

Telefoanele nu ajung unde trebuie.

Domnul Lucan vine la Bucuresti si impreuna cu membri Consiliului Stiintific si vesnicii sefi ai transplantului... organizeaza cu sprijin de la partid si de la cativa jurnalisti de butonuera o campanie media intru defaimarea mea si a sefului corpului de control de la MS.

¬S-a oprit transplantul!¬

¬Vrea sa duca pacientii la Viena!¬

¬Ministrul Vlad Voiculescu vrea sa dezmembreze mortii romani si sa le trimita toate organele in strainatate¬





FENTA 5

In 2017, la ore dupa preluarea mandatului, domnul #Bodog il demite pe seful Corpului de Control, cel care coordonase ancheta, la solicitarea mea.

Domnul #Lucan sta linistit, primul nou control vine abia dupa 6 luni si totul se rezolva, ca-ntre baetzi, cu un hotel si un vin bun si niste promisiuni, deh.





IN LOC DE EPILOG

Sute sau mii de romani au murit pe lista de asteptare, sperand probabil intr-o minune.





Sute sau mii de romani au trait doar pentru ca s-au imprumutat, si-au vandut casa, masina, vaca.





Domnul #Lucan face drumuri ceva mai dese la politie si parchet, in continuare insa sunt sigur ca se considera nevinovat si nedreptatit.





Regulament pentru alocarea oganelor inca nu exista, desi eu am cerut-o in calitate de ministru din nou in scris iar controalele din 2016 au aratat cat se poate de clar ca drepturile pacientilor sunt calcate in picioare, ca banul sau faima sunt de prea multe ori monede de schimb pentru viata si ca oamenii acestia au furat de la oameni si de la stat, fara limita.





Domnul #Bodog este ca o floricica. Nu a vazut, nu a auzit. Nu a fost in comisia de control care a sesizat ilegalitatile de mai sus, nu a fost directorul directiei responsabile din MS pentru ani de zile, nici sef de cabinet de ministru, nici secretar de stat, nici secretar al Comisiei de Sanatate din Parlament, nici ministru de mai bine de 1 an.





CONCLUZIE

CONCLUZIE





Simplu: iti faci singur regulile!

Sau... si mai simplu, nici nu le faci. Daca nu ai reguli, nimeni nu te mai poate acuza de nimic.





Si daca totusi ai reusit sa incalci chiar si regulile acelea putine pe care ti le-au facut altii... trebuie sa iti faci tu, legea ta!





Si acesta este motivul pentru care domnul Bodog si acolitii dansului, in frunte cu coechipierii domnului Lucan precum domnul #Zota si altii, lucreaza la o lege a transplantului (deja in transparenta) care elimina orice regula si lasa selectia primitorului de organ strict la mana sefilor de clinica... adica a membrilor eterni ai Consiliului Stiintific al ANT, cei de la care odata s-ar fi asteptat in urma cu vreo 10 ani... regulile!





Va suna cumva cunoscut?

Penalii sa isi faca singuri legi? Probabil le vor spune ¬reforme¬...