Un medic acuza Ministerul Sanatatii ca a rezolvat criza transmiterii diplomelor catre absolventii de rezidentiat abia dupa "tevatura starnita de aducerea in spatiul public a situatiei umilitoare in care au fost pusi sute de rezidenti"

Medicul Dan Grigorescu a reactionat dupa ce ministrul Sanatatii a scris, sambata, pe pagina sa de Facebook, ca le transmite absolventilor stagiilor de pregatire in rezidentiat "care au finalizat aceste stagii in data de 15 decembrie 2017, ca certificatele de medic specialist au fost deja transmise de Ministerul Sanatatii catre Directiile judetene de Sanatate Publica inca la sfarsitul lunii decembrie, iar pentru cei care au finalizat aceste stagii pe 31 decembrie sau 1 ianuarie, certificatele au fost transmise ieri, 5 ianuarie, urmand ca Directiile judetene de Sanatate Publica sa realizeze distributia certificatelor.""In cazul absolventilor din Capitala, certificatele vor fi ridicate de la Ministerul Sanatatii de catre Directia de Sanatate Publica a municipiului Bucuresti prin delegat in cursul zilei de luni, 8 ianuarie", mai precizeaza Florian Bodog.Seful Sectiei de chirurgie plastica si reconstructiva de la Spitalul Judetean Braov, medicul Dan Grigorescu, a scris recent pe Facebook despre cazul unui tanar caruia, la 31 decembrie, i s-a incheiat perioada de 5 ani de pregatire pentru a deveni medic specialist, obtinand la examenul de specialitate nota 9,11, dar care acum este somer. In plus, in absenta diplomei de medic specialist, care nu i-a fost eliberata nici la doua luni de la sustinerea examenului, el nu se poate inscrie nici in Colegiul medicilor, pentru a obtine autorizatia de libera practica care i-ar permite sa se inscrie la concursurile organizate de spitale.El scrie acum, ironic, intr-o noua postare pe Facebook, ca functionarii Ministerului Sanatatii ca sunt "extrem de competenti (...) le-au fost suficiente cateva zeci de ore pentru a intocmi certificatele rezidentilor din provincie" ca "urmare starnite joi, 4 ianuarie 2018, de aducerea in spatiul public a situatiei umilitoare in care au fost pusi sutele de medici rezidenti la nivel national care si-au finalizat perioada de pregatire in specialitate, va anunt ca i-am pus la munca pe functionarii din Ministerul Sanatatii, care, doua luni de zile (de la inceputul lui noiembrie, pana la inceputul lui ianuarie) au lenevit cu spor."Postarea medicului Dan Grigorescu pe Facebook:Nici noi cu voi, domnule Ministru!In urma cu exact o ora (adica la implinirea a doua zile dupa ce atrageam public atentia tuturor, deci inclusiv dansului, despre umilinta la care erau supusi, din nou, sutele de rezidenti ai ultimei promotii de specialisti), Ministrul Sanatatii, Florian Bodog, a postat pe pagina sa politica de FB urmatorul text:"Doresc sa-i informez pe toti absolventii stagiilor de pregatire in rezidentiat care au finalizat aceste stagii in data de 15 decembrie 2017, ca certificatele de medic specialist au fost deja transmise de Ministerul Sanatatii catre Directiile judetene de Sanatate Publica inca la sfarsitul lunii decembrie, iar pentru cei care au finalizat aceste stagii pe 31 decembrie sau 1 ianuarie, certificatele au fost transmise ieri, 5 ianuarie, urmand ca Directiile judetene de Sanatate Publica sa realizeze distributia certificatelor. In cazul absolventilor din Capitala, certificatele vor fi ridicate de la Ministerul Sanatatii de catre Directia de Sanatate Publica a municipiului Bucuresti prin delegat in cursul zilei de luni, 8 ianuarie."O astfel de realitate ar insemna asta ca zbaterea noastra privind rezidentii-someri a fost de fapt nejustificata, daca totul ar fi atat de roz-bon-bon? Si daca da, ar trebui sa ne cerem oare scuze?Hai sa cercetam atunci speta si sa citim printre randuri "comunicatul de ministru"! Acesta, in stil de pamflet, ar suna asa:Romani!Urmare "tevaturii" starnite joi, 4 ianuarie 2018, de aducerea in spatiul public a situatiei umilitoare in care au fost pusi sutele de medici rezidenti la nivel national care si-au finalizat perioada de pregatire in specialitate, va anunt ca i-am pus la munca pe functionarii din Ministerul Sanatatii, care, doua luni de zile (de la inceputul lui noiembrie, pana la inceputul lui ianuarie) au lenevit cu spor.Ca dovada ca sunt extrem de competenti, sta faptul ca le-au fost suficiente cateva zeci de ore pentru a intocmi certificatele rezidentilor din provincie, astfel ca putem spune (fara riscul de a putea fi controlati si dovediti ca nu spunem adevarul) ca acestea "au fost transmise" de vineri catre DSP-urile respective (¬transmise vineri¬ insemnand de fapt ca vor ajunge doar luni, dar chestia cu ¬transmise¬ da mai bine la public!). In privinta celor ale rezidentilor din Bucuresti, si ele sunt gata, dar nu vor putea fi ridicate de la Minister decat luni (va dati seama ca pentru ele se va munci tot week-end-ul!).In aceste conditii, dorim sa precizam ca noi ¬ne facusem treaba¬ de dinainte de a fi sesizati ca nici nu ne apucasem de ea! Nici nu mai conteaza ca, incoltit de ziaristi vineri dimineata, am declarat ca diplomele vor fi gata de distribuit doar de luni!Asa ca, rusine celor peste 11.000 de cetateni care au reactionat la postarea dr. Grigorescu si celor peste 10.000 care au distribuit-o!Nu ne mandrim cu ei!Nici noi cu voi, domnule Ministru!