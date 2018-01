Peste doua milioane de romani isi serbeaza onomastica duminica

Potrivit datelor Ministerului Afacerilor Interne (MAI), 2.033.809 de romani poarta numele Sfantului Ioan Botezatorul. Dintre acestia, 642.246 sunt femei si 1.391.563 sunt barbati.Cele mai populare nume sunt Ioan (486.083 de romani), Ion (378.999), Ionut (342.935), Ioana (380.978), Ionela (145.593) si Oana (72.185), insa exista si foarte multe derivate ale acestora, incepand cu Nelu (21.284 de romani), Ivan (peste 5.000) sau Jana (peste 5.000), Ionuta, Nela si chiar Onuta (135 de femei) sau Ionelia si Jan.Biserica crestina il cinsteste pe Sfantul Ioan Botezatorul ca pe cel mai mare dintre sfinti, dupa Fecioara Maria. In calendarul ortodox are trei zile pomenire: 24 iunie - nasterea sa, (sarbatoarea numita Dragaica sau Sanzienele), 7 ianuarie, ziua Sfantului Ioan ca botezator al Domnului, si 29 august- taierea capului Sfantului Ioan.Sfantul Ioan mai este numit si Inaintemergatorul, pentru ca este cel care a anuntat venirea lui Hristos. Parintii lui sunt preotul Zaharia si Elisabeta, care erau rude cu parintii Fecioarei Maria, Ioachim si Ana. Arhanghelul Gavriil i-a vestit lui Zaharia ca sotia sa va naste un fiu la batranete si se va chema Ioan. Zaharia nu a crezut acest lucru si a ramas mut pana cand Elisabeta a nascut.Potrivit invataturilor religioase, Ioan a avut menirea de a pregati poporul pentru primirea lui Iisus Hristos. Sotia fratelui lui Irod a fost cea care a poruncit sa i se taie capul lui Ioan Botezatorul, din ura, la un ospat de ziua lui Irod.De Sfantul Ioan, exista obiceiul numit "Udatul Ionilor". In Bucovina de exemplu, in trecut, se punea un brad impodobit la portile tuturor celor care purtau numele de Ion, iar acestia dadeau o petrecere.In Transilvania, cei care purtau acest nume erau purtati prin sat pana la rau, unde erau botezati.