Salvamont Romania ii sfatuieste pe turisti sa schieze responsabil, sa nu foloseasca mijloace de alunecare improvizate si sa evite zonele din golul alpin cu acumulari mari de zapada

In ultimele 24 de ore, prin Dispeceratul National Salvamont s-au primit 85 de apeluri de urgenta, dintre care14 apeluri pentru Salvamont Municipiul Brasov, 11 apeluri pentru Salvamont Sinaia, 11 apeluri pentru Salvamont Gorj, 6 apeluri pentru Salvamont Predeal, 4 apeluri pentru Salvamont Cluj, 3 apeluri pentru Salvamont Prahova-Busteni, 4 apeluri pentru Salvamont Petrosani, 4 apeluri pentru Salvamont Harghita, 5 apeluri pentru Salvamont Straja, 6 apeluri pentru Salvamont Sibiu, 4 apeluri pentru Salvamont Cavnic, 4 apeluri pentru Salvamont Caras-Severin, 5 apeluri pentru Salvamont Azuga, 1 apel pentru Salvamont Bihor, 1 apel pentru Salvamont Arges, 1 apel pentru Salvamont Neamt si 1 apel pentru Salvamont Uricani.De asemenea, s-au primit si 30 de apeluri prin care se solicitau informatii privind starea partiilor si diferite zone montane."Schiati responsabil, nu folositi mijloace de alunecare improvizate si evitati zonele din golul alpin cu acumulari mari de zapada", este mesajul transmis de catre salvamontisti pentru cei care vor urca duminica la munte.Starea partiilor este buna in majoritatea zonelor montane, dar la altitudini mari in mai multe masive exista risc de producere a avalanselor.