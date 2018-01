Ministerul Turismului a retras anul trecut 107 licente ale agentiilor de turism

De asemenea, alte 125 de licente au fost radiate la cererea firmelor. Comparativ, in anul 2016, un numar de 1.073 de licente au fost retrase, fie din oficiu, fie pentru nerespectarea legilor in vigoare.Turismului romanesc a fost marcat in ultimii doi ani de insolvente sonore, intre care agentiile de turism Paravion.ro, Mareea si Genius Travel, dar si de sinuciderea patronului Omnia Turism, George Negru.Ministerul Turismului anunta la mijlocul lunii decembrie ca nu exista pericolul ca cetatenii Romaniei sa isi piarda vacantele sau banii platiti pe vacante pentru 2018. Autoritatile vor sa infiinteze un fond de garantare a pachetelor turistice, administrat de Ministerul Finantelor Publice, care le va rambursa clientilor toate sumele platite pentru achizitionarea de pachete turistice."Fondul de garantare vine in sprijinul consumatorului, nu in detrimentul lui. Fondul de garantare a fost conceput tocmai pentru a elimina pericolele de pe piata turistului, pentru a nu mai exista falimente rasunatoare care lasa romanii fara vacantele platite", preciza atunci, in comunicat, ministrul Turismului, Mircea Titus Dobre.Ministrul Mircea Titus Dobre mai spunea ca agentiile de turism organizatoare vor declara trimestrial sumele incasate in avans de la turisti si vor depune o declaratie in acest sens pentru a avea o evidenta transparenta a nivelului de incasari."Legea privind garantarea pachetelor de servicii turistice reprezinta temeiul legal primar, temei ce va fi urmat de normele de aplicare, sub forma de Hotarare de Guvern. Doar agentiile de turism organizatoare care obtin pentru prima oara o licenta vor suporta contributia initiala, iar nivelul nu poate fi mai mic de 2.000 de euro. Agentiile de turism organizatoare vor declara trimestrial sumele incasate in avans de la turisti si vor depune o declaratie in acest sens pentru a avea o evidenta transparenta a nivelului de incasari, pe baza careia se va calcula cuantumul contributiei la fond. Nu se va inchide nicio agentie din cauza aparitiei acestui fond", a precizat Mircea Titus Dobre, in comunicat.