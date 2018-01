Liviu Pop si-a prezentat raportul de activitate dupa 6 luni de mandat: Extinderea educatiei antreprenoriale, dezvoltarea invatamantului dual, modificarea Legii educatiei

Raportul, postat pe contul de Facebook al ministrului, i-a adus atat felicitari si urari de succes, cat si critici dure care vorbesc despre faptul ca "distruge si ce a mai ramas bun din invatamantul romanesc".Raportul sintetic postat pe site-ul Ministerului Educatiei are 22 de pagini si vorbeste despre realizarile primelor sase luni de mandat ale ministrului Liviu Pop. Fiecare pagina a raportului atinge cate un subiect, cum ar fi extinderea educatiei antreprenoriale, stimularea invatamantului profesional dual, dezvoltarea sistemului de educatie timpurie, modificarea Legii educatiei privind reforma programelor scolare IX-XII (planuri si programe), promovarea profesionistilor in managementul educational sau imbunatatirea instrumentelor de evaluare/examinare pentru elevi si profesori.Se mai vorbeste despre invatamant digitalizat, extinderea programului "Masa calda in scoala", dar si despre manuale si auxiliarele didactice.Potrivit raportului, pentru anul scolar in curs, s-au realizat 106 clase de invatamant dual, au fost alocate fonduri de la bugetul de stat pentru obiectivele de investitii privind constructia sau reabilitarea a 500 de crese, gradinite, scoli si au fost receptionate 70 obiective de investitii: 24 unitati de invatamant cu clasele I-VIII, respectiv 46 gradinite.De asemeneea, Liviu Pop vorbeste despre asigurarea manualelor, inca din perioada iulie - august 2017, si despre faptul ca programele scolare pentru clasa a V-a se aplica din septembrie. "Manualele aferente claselor I-IV, respectiv VI-XII au fost asigurate din stocurile existente si prin completarea din retipariri (iulie-august 2017). Programele scolare pentru clasa a V-a se aplica din septembrie 2017. Pentru clasa a V-a, s-a distribuit in scoli Compendiul introductiv pentru gimnaziu, care a acoperit continuturile tuturor disciplinelor de studiu pana la tiparirea si distribuirea manualelor in scoli. Ultimele contracte de furnizare pentru manualele de clasa a V-a au fost semnate in data de 18.10.2017", se arata in raport.Un alt capitol al raportului vorbeste despre "promovarea profesionistilor in managementul educational". "In perioada iunie - august 2017, au fost organizate concursuri pentru ocuparea functiilor vacante de directori si directori adjuncti ai unitatilor de invatamant preuniversitar. Au fost publicate un numar de 3.508 posturi vacante si au fost inregistrate 3.442 de cereri de inscriere la concurs. Au promovat 1.972 de candidati si au ramas neocupate 1.004 functii de director si 532 functii de director adjunct. In scopul ocuparii functiilor de director si director adjunct ramase vacante, a fost reglementata numirea, prin detasare in interesul invatamantului, a cadrelor didactice inscrise in Registrul national al expertilor in management educational", se mai arata in raport.In plus, Liviu Pop vorbeste despre faptuil ca se pregatesc "aplicatii informatice pentru depunerea si gestionarea documentelor profesionale ale cadrelor didactice, pentru evaluarea lucrarilor la probele scrise si comunicarea rezultatelor concursurilor si examenelor atat pentru elevi, cat si pentru profesori". "Se are in vedere realizarea unui mecanism de evaluare on-line pentru lucrarile scrise la examenele sau concursurile sustinute de elevi, cadre didactice si candidati la cariera didactica. De asemenea, se va crea o baza de date ce va permite analize de sistem, analize la nivel judetean, respectiv la nivelul unitatii scolare", se mai arata in document.Invatamantul digitalizat este, de asemenea, luat in discutie, dar si contectarea tuturor uitatilor la internet. "MEN va demara un proiect-pilot (judetul Buzau) de digitalizare a invatamantului prin care se va realiza dotarea cu tablete pentru uzul elevilor, laptopuri pentru profesori, table inteligente, videoproiectoare si ecrane de proiectie", se mai arata in raport.Liviu Pop mai vorbeste despre promovarea programului "Scoala dupa Scoala" si despre reorganizarea acestuia.Ministrul Educatiei anunta, de asemenea, ca strategia privind modernizarea infrastructurii educationale a fost finalizata, in prezent aflandu-se pe circuitul de avizare.Se mai vorbeste despre centralizarea investitiilor pentru anii 2017 si 2018, precum si necesarul aferent, consolidarea bazei materiale, stabilirea de masuri pentru studentii proveniti din grupuri dezavantajate, realizarea clasificarii institutiilor de invatamant si ierarhizarea programelor de studii, dar si despre incurajarea internationalizarii universitatilor romanesti.Raportul a fost postat si pe contul de Facebook al ministrului Liviu Pop, parerile celor care l-au citit fiind impartite.In timp ce unii il felicita pentru realizarile sale si ii ureaza in continuare succes si un mandat cat mai lung, altii il roaga sa nu uite de promisiuni, ii cer sa infiinteze scolile de meserii, iar altii vorbesc despre desele gafe facute in cele sase luni de mandat si despre faptuil ca "distruge si ce a mai ramas bun din invatamantul romanesc".