Klaus Iohannis a schiat sambata in masivul Sureanu

Seful statului nu se afla pentru prima data la Sureanu. Klaus Iohannis a fost in mai multe randuri si in iarna trecuta la schi in muntii Sebesului.Situat in "Elvetia Romaniei", la 82 de kilometri de Sebes, domeniul dispune de opt partii, cu diferite grade de dificultate, in lungime totala de 11 kilometri, din care la acest sfarsit de saptamana sunt functionale sase. Potrivit monitorului de schi Rares Tileaga, starea partiilor se prezinta "remarcabil de bine". La Sureanu, "zapada este din belsug, atat pe partii, cat si in off-piste, datorita ninsorilor recente", a declarat, vineri, Rares Tileaga.Accesul spre Domeniul Sureanu se face pe DN67C -Transalpina, pe traseul Sebes-Sugag-Lacul Oasa, apoi pe un drum de pamant, prin Luncile Prigoanei si Poarta Raiului. Drumul pana la Domeniul schiabil Sureanu traverseaza zone mirifice, cum ar fi Valea Frumoasei, cea care l-a inspirat si pe Mihail Sadoveanu in scrierile sale.La Sureanu exista asistenta Salvamont la baza partiilor, scoala de schi & snowboard, centre de inchirieri schiuri & placi, restaurante si unitati de cazare.