Medicii de familie anunta ca protestul lor va continua sub alte forme si acuza CNAS ca este "responsabila de amanarea acordarii serviciilor medicale catre pacienti"

Societatea Nationala de Medicina Familiei (SNMF) si Federatia Nationala a Patronatelor Medicilor de Familie (FNPMF) afirma ca, dupa comunicatul CNAS din 4 ianuarie, "am aflat de la medicii de familie din tara ca se fac presiuni inimaginabile asupra lor, fiindu-le refuzata semnarea prelungirii contractelor. In aceste conditii,casele de asigurari de sanatate judetene nu isi vor onora obligatiile de a asigura servicii medicale pentru cetatenii asigurati, mai mult, prin initierea unei proceduri de incepere a unei noi perioade de contractare cu furnizorii, CNAS cere caselor de asigurari locale sa prelungeasca nejustificat perioada in care asiguratii, pacientii nostri,vor fi exclusi de la drepturile de lor!"Medicii de familie acuza CNAS ca "se contrazice astfel singura si deviaza grav de la activitatea ei de baza prevazuta in lege.""Medicii de familie apreciaza ca aceasta abordare agresivasi abuziva este doar o forma organizata de pedepsire a lor si o incercare a CNAS sa ii transforme in exemple negative pe cei care reclama nedreptati si cer remedieri pentru pacientii lor. Aceasta este o situatie fara precedent!", se arata in comunicat.SNMF si FNPMF solicita fiecarui presedinte-director general al caselor de asigurari de sanatate judetene "sa actioneze cu maxima responsabilitate si doar in interesul asiguratilor din judetul lor, respectand in acelasi timp contractul pe care il au cu furnizorii de servicii medicale. Medicii de familie au dat masura responsabilitatii lor profesionale consultand pacientii pe toata durata protestului.""Daca in anumite judete casele de asigurari raspund la instigarile CNAS si isi priveaza din acest moment asiguratii de asistenta medicala primara, noi apreciem ca responsabilitatea le revine in totalitate! Suntem in continuare deschisi la reluarea dialogului prin asociatiile si patronatele noastre locale si prin reprezentantii nostri la nivel national cu toti cei care afirma ca sunt interesati cu adevarat de situatia medicilor de familie si a pacientilor lor", incheie reprezentantii medicilor de familie.