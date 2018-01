Doi raniti in urma unei avalanse in Muntii Fagaras

Reprezentanti ai Consiliului Judetean Arges au precizat pentru News.ro ca avalansa s-a produs sub Cota 2000, pe portiunea cuprinsa intre zona Tunel si Cota. Doi turisti au fost raniti. O femeie este in stare mai grava, insa viata sa nu este in pericol, sustin salvamontistii care au ajuns la fata locului si le acorda primul ajutor.Potrivit Serviciului Salvamont, cele doua persoane ranite fac parte dintr-un grup de circa 15 persoane.La fata locului intervin salvamontistii din Sibiu si Arges si un elicopter SMURD pentru extragerea persoanelor accidentate. Salvamontstii au pregatite si targile de transport pe zapada, daca evacuarea celor doi nu se poate face cu elicopterul.Salvamontistii avertizeaza ca temperaturile ridicate de ieri si astazi favorizeaaa producerea avalanselor in majoritatea masivelor din tara.