Ambasada Palestinei la Bucuresti, despre declaratia lui Iohannis cu privire la statutul Ierusalimului: Romania dovedeste inca o data respect fata de principiile de drept si fata de legea internationala

Redam comunicatul Ambasadei Statului Palestina:

Ambasada Statului Palestina la Bucuresti saluta declaratia presedintelui Klaus Iohannnis de a reafirma pozitia statului roman in ceea ce priveste statutul Ierusalimului.





"Prin decizia de a nu considera mutarea ambasadei la Ierusalim o optiune legitima, Romania dovedeste inca o data respect fata de principiile de drept si fata de legea internationala" a spus Excelenta Sa, domnul Fuad Kokaly, Ambasador Extraordinar si Plenipotentiar al Statului Palestina la Bucuresti.





Pozitia presedintelui Klaus Iohannis ramane in acord cu rezolutiie deciziilor Consiliului de Securitate al ONU, a rezolutiilor Adunarii Generale a ONU, a Conventiei a Patra de la Geneva si, de asemenea, se aliniaza deciziei unanime, imbratisata cu fermitate de toate statele membre ale Uniunii Europene, din care Romania este parte.





Procesul de pace din Orientul Mijlociu se afla acum intr-un impas si, asa cum se arata si in comunicatul Administratiei Prezidentiale de la Bucuresti, acesta nu poate fi deblocat fara implementarea solutiei celor doua state, astfel incat Statul Palestina cu capitala in Ierusalimul de Est sa-si exercite dreptul la auto-determinare si sa coexiste in pace cu vecinii sai, conform legii internationale si tuturor rezolutiilor emise de organizatiile internationale citate mai sus.





Decizia unilaterala, singulara in context global, a Statelor Unite de a-si muta ambasada la Ierusalim nu poate decat sa zadarniceasca instaurarea pacii si a unui climat de normalitate in Cetatea Sfanta, simbol spiritual suprem pentru mai mult de jumatate din populatia lumii.





Romania si Palestina au o istorie comuna bazata pe relatii bilaterale oficiale de adanca prietenie, sprijin si atasament reciproc si, atat comunitatea palestiniana din Romania cat si comunitatea romana din Palestina stau chezasie pentru legatura profunda dintre cele doua natiuni si popoare. Mai mult decat atat, Ambasada Palestinei la Bucuresti a avut intotdeauna un partener preeminent in institutiile statului roman, iar relatiile diplomatice dintre cele doua state n-au fost niciodata mai stranse.





In acest context, ne exprimam convingerea ca Romania va ramane in continuare un garant al respectarii legilor internationale si, de asemenea, un partener aparte in eforturile pe care Statul Palestina si misiunea lui diplomatica la Bucuresti le intreprind pentru continuarea procesului de pace din Orientul Mijlociu.