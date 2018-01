Resedinta ambasadorului Pakistanului si vila lui Gheorghe Hagi, sparte de hoti, de sarbatori

Resedinta ambasadorului Republicii Pakistan si casa lui Gheorghe Hagi din Pipera au fost sparte de hoti, in perioada sarbatorilor, iar politistii au un cerc de suspecti si au deschis dosar penal pentru furt calificat, scrie News.ro. Prejudiciul nu a fost inca stabilit.

Purtatorul de cuvant al Inspectoratului Judetean de Politie (IJP) Ilfov, Ciprian Romanescu, a precizat pentru News.ro ca in intervalul sfarsitul lunii decembrie - inceputul lunii ianuarie, au avut loc spargeri la doua locuinte din zona Pipera. El a mentionat ca nu se poate preciza exact cand au avut loc acestea pentru ca proprietarii au lipsit de acasa, nici acum nu au revenit, iar sesizarile la Politie au fost facute recent de catre angajati ai acestora. Din acest motiv, nici prejudiciul nu a fost inca stabilit.

Politistii au deschis dosar penal pentru furt calificat, fac cercetari si au un cerc de suspecti.

Purtatorul de cuvant al IJP Ilfov a mai precizat ca una dintre case era pazita de o firma de paza, iar cealalta de Jandarmerie.

Este vorba despre resedinta ambasadorului Republicii Pakistan, care are asigurata paza de jandarmi, iar cealalta locuinta ii apartine, potrivit unor surse, lui Gheorghe Hagi.

In legatura cu evenimentul produs la resedinta ambasadorului Republicii Pakistan, Jandarmeria Bucuresti precizeaza ca, in baza protocoalelor incheiate, se asigura paza obiectivului cu un post permanent, asigurat cu un jandarm.

¬Obiectivul este situat intr-un complex de vile si se invecineaza cu proprietati private, vile cu 1, 2 etaje. Jandarmul nu are vizibilitate si nu poate interveni decat la intrarea principala in obiectiv, iar resedinta nu are camere de supraveghere conectate la cabina jandarmului sau alt sistem de alarma care sa atraga atentia asupra faptului ca se intampla ceva in interior¬, precizeaza Jandarmeria care mai mentioneaza ca patrunderea in interiorul obiectivului nu s-a facut prin zona supravegheata de jandarm.