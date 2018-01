O fata de 16 ani ranita de adolescentul care a provocat trei accidente grave in Bistrita-Nasaud a murit

O fata de 16 ani ranita intr-unul dintre cele trei accidente provocate vineri seara de un adolescent baut in Bistrita-Nasaud a murit azi-nopate, la spital, scrie News.ro.

Fata a fost ranita grav si a fost operata azi-noapte, insa nu s-a reusit salvarea ei.

Alte patru fete cu varste intre 10 si 14 ani si o femeie de 36 de ani au fost ranite si sunt internate. Doua dintre fete sunt in stare grava in continuare, in sectia ATI a Spitalului Judetean de Urgenta Bistrita, o alta este internata in Sectia Chirurgie a spitalului, iar a patra a fost transferata la Clinica Neurologie Pediatrica Cluj-Napoca.

Femeia este internata in Sectia Ortopedie a spitalului din Bistrita.

Adolescentul de 16 ani care a provocat cele trei accidente din Bistrita-Nasaud a fost retinut.

Politistii au stabilit ca era baut cand s-a urcat la volanul unei autoutilitare care-i apartine tatalui sau. De altfel, el a ajuns la spital in coma alcoolica.