Carmen Dan, despre deficitul de personal: Anul acesta, vom avea alaturi de noi, in marea familie a ministerului, aproximativ 6.000 de noi angajati 

Ministrul Carmen Dan a afirmat sambata, la TVR1, ca Ministerul Afacerilor Interne va avea, in 2018, aproximativ 6.000 de angajati noi, adaugand ca se doreste ca in cel mult patru ani sa se poata acoperi deficitul de 23.000 de oameni, relateaza Agerpres.

"In anul 2018 vom avea alaturi de noi, in marea familie a ministerului, aproximativ 6.000 de noi angajati. Este o strategie pe care trebuie sa o urmam cu insistenta, pentru ca eu imi doresc in trei-patru ani cel mult sa reusim sa acoperim deficitul urias de 23.000 de oameni pe care il avem. Imi face o bucurie sa vorbesc despre dotare; e important sa spun ca in acest an vom avea cu 70% buget mai mare pentru acest capitol", a declarat Carmen Dan la TVR1.