Trupul unui barbat care ar fi fost omorat, descoperit carbonizat in urma unui incendiu

"In jurul orei 20,00, prin apel 112 a fost sesizat un incendiu pe sos. Colentina, sector 2. La fata locului s-au deplasat echipe de pompieri si politisti ai Sectiei 7. Au fost evacuati mai multi locatari, iar dupa stingerea incendiului, in apartament a fost gasit cadavrul carbonizat al unui barbat", potrivit Biroului de presa al Politiei Capitalei.Avand in vedere ca din cercetarile preliminare s-a conturat ipoteza ca persoana ar fi decedat ca urmare a unei agresiuni, cercetarile au fost preluate de Parchetul de pe langa Tribunalul Bucuresti si Serviciul Omoruri in vederea stabilirii intregului context in care a decedat persoana, mai precizeaza politistii.