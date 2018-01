UPDATE Bistrita-Nasaud: Un adolescent a fost retinut, dupa ce a provocat trei accidente rutiere in care a ranit cinci copii si un adult

Adolescentul este din localitatea Tureac si a fost retinut pentru 24 de ore. Politistii au stabiilit ca era baut cand s-a urcat la volanul unei autoutilitare care-i apartine tatalui sau.Potrivit reprezentantilor Politiei Judetene Bistrita-Nasaud, pe fondul consumului de alcool, s-a urcat la volanul unei autoutilitare care-i apartine tatalui sau si a provocat un accident in Tureac si doua in Muresenii Birgaului.Potrivit Inspectoratului pentru Situatii de Urgenta (ISU) Bistrita-Nasaud, trei evenimente rutiere s-au produs intr-un interval scurt de timp.Primul accident a avut loc in localitatea Tureac, doua persoane fiind ranite, dintre care una inconstienta.Alte doua evenimente rutiere au avut loc in Muresenii Birgaului. In primul accident au fost ranite trei persoane, iar in cel de-al doilea o singura persoana care este inconstienta.La randul sau, tanarul care a provocat accidentele a fost ranit.Cele sase persoane pe care le-a accidentat sunt la spital in Bistrita, starea lor fiind grava. Victimele sunt in contiuare evaluate de catre medici.Politistii au stabilit ca cei cinci minori raniti au varste cuprinse intre 11 si 16 ani, iar adultul este un barbat de 35 de ani.