Doi copii au fost agresati sexual in liftul unui bloc din Capitala, iar politistii il cauta pe agresor

Doi copii de cinci si noua ani au fost agresati sexual, vineri, in liftul unui bloc din sectorul 6 al Capitalei, iar politistii incearca sa-l gaseasca pe agresor, cazul fiind coordonat de procurorii Parchetului de pe langa Judecatoria Sectorului 6, relateaza News.ro.





Incidentul s-a produs intr-un bloc din cartierul Drumul Taberei. Cei doi copii, de cinci si noua ani, au fost urmati in lift de un barbat necunoscut care i-a agresat sexual.





Odata scapati din lift, copiii au povestit familiei ce s-a intamplat, iar parintii au depus o reclamatie la Politie.





"In cauza au fost declansate cercetari sub aspectul comiterii infractiunii de agresiune sexuala. Sectia 22 Politie, sub supravegherea Parchetului de pe langa Judecatoria Sector 6, efectueaza investigatii in vederea depistarii si tragerii la raspundere penala a persoanei care a agresat minorii", au trasmis reprezentantii Politiei Capitalei.