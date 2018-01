Doi turisti au ramas blocati in masivul Bucegi, din cauza viscolului. Salvamontistii au plecat pentru recuperarea lor

Doi turisti au ramas blocati, vineri seara, in masivul Bucegi, unde viscoleste si este ceata, salvamontistii plecand pe munte pentru recuperarea lor. Durata operatiunii de recuperare este estimata la patru ore, relateaza Agerpres.









Potrivit sefului Serviciului Salvamont Busteni, Gheorghe Haiduc, un barbat de 37 de ani din Botosani si o femeie au ramas blocati pe creasta Obarsiei, spre varful Omu, ei neputand sa inainteze.





Pe munte viscoleste si este ceata iar femeia risca sa intre in hipotermie, in conditiile in care a inceput sa ii fie frig.





Haiduc estimeaza ca operatiunea de recuperare a celor doi va dura aproximativ patru ore.