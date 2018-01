 Primaria Capitalei, despre Biblioteca Digitala: Nu exista un contract valid pentru servicii de asistenta tehnica a continutului digital. Se fac eforturi pentru repunerea in functiune

Primaria Capitalei spune ca se fac eforturi pentru repunerea in functiune, in cel mai scurt timp, a Bibliotecii Digitale a Bucurestilor, unde din anul 2009 nu s-au realizat investitii semnificative in infrastructura hardware si software a bibliotecii digitale, scrie News.ro. Municipalitatea mai sustine ca anul trecut au fost incepute doua proceduri de achizitie, la care nu s-a prezentat niciun ofertant, acesta fiind si motivul pentru care, in acest moment, nu exista un contract valid pentru servicii de asistenta tehnica soft de gestiune a continutului digital.





Conform unui comunicat de presa transmis vineri seara de Primaria Capitalei, au existat probleme care au afectat echipamentele hardware, determinate de intreruperi frecvente ale energiei electrice, iar pe fondul uzurii inerente (aplicatia a fost accesata non-stop de la punerea in functiune) si vechimii echipamentelor (achizitionate in perioada 2008 - 2010), aceste fluctuatii de energie au determinat o defectare in lant a sistemului de hard diskuri din ansamblul de servere.





Municipalitatea mai afirma ca pe parcursul anului 2017 au fost incepute doua proceduri de achizitie in acest sens, proceduri la care nu s-a prezentat niciun ofertant, acesta fiind si motivul pentru care, in acest moment, nu exista un contract valid pentru servicii de asistenta tehnica soft de gestiune a continutului digital.





"Reprezentantii Bibliotecii Metropolitane Bucuresti au incercat identificarea de solutii interne pentru stocarea datelor (necesarul actual este de aproximativ 8 TB de date) si repunerea in functiune a aplicatiei software. Astfel, datele au fost transferate pe alte echipamente si se vor relua demersurile pentru identificarea unui furnizor de mentenanta. De asemenea, noul manager interimar al bibliotecii va demara procedurile pentru achizitia de echipamente performante actualizate, pentru asigurarea permanentei functionari a instalatiilor de climatizare ale camerelor tehnice si asigurarea contractelor de mentenanta, atat pentru aplicatie, cat si pentru toate echipamentele", mai sustine Primaria Capitalei.





Institutia mai sustine ca, dat fiind ca nu a gestionat eficient aceasta problema, fostului manager nu i s-a mai prelungit contractul la expirare, pana la organizarea unui nou concurs fiind numit un alt director interimar. Nota obtinuta la evaluarea de final de mandat nu-i permitea fostului manager sa depuna direct un nou proiect de management, asa cum s-ar fi intamplat daca nota ar fi fost peste 9, adauga Municipalitatea.





De mai mult timp, Biblioteca Digitala a Bucurestilor nu mai este online si, in ultimele zile, a disparut temporar si site-ul www.digibuc.ro. Din cauza unor probleme tehnice, site-ul este temporar indisponibil, este anuntul publicat pe digibuc.ro, Biblioteca Digitala a Bucurestilor.





Douazeci si cinci de profesori, conferentiari, lectori si asistenti de la universitati din Londra, Amsterdam, New York, Pittsburgh, Viena, Liverpool, Bucuresti, Iasi, Cluj-Napoca au semnat o petitie pentru restabilirea accesului la baza de date Biblioteca Digitala a Bucurestilor si pentru reluarea proiectului de digitalizare a Bibliotecii Metropolitane Bucuresti.





Platforma cuprinde surse indispensabile pentru orice profesor din universitate si liceu, orice cercetator din domeniul stiintelor umaniste, precum si pentru oricine este interesat de cultura romana si istoria Romaniei. Permitand accesul de la distanta la un imens fond de carte si periodice, este un instrument esential atat pentru cercetatorii din tara, cat si pentru cei din afara tarii care isi dedica cercetarile culturii romane si istoriei Romaniei, spun semnatarii petitiei.





Prin urmare, "numeroase publicatii digitalizate si accesibile in Biblioteca Digitala a Bucurestilor sunt disponibile in format pe hartie doar la Bucuresti. Este clar ca disparitia ei pericliteaza cercetarile aflate in curs si prejudiciaza serios cercetarea academica, precum si orice efort de cunoastere care se baza pe accesul la ea. Considerand ca Biblioteca Digitala a Bucurestilor este un instrument unic de cercetare in Romania, desfiintarea sa va diminua inclusiv vizibilitatea Municipiului Bucuresti si a Romaniei in peisajul international al mediilor online de documentare. De altfel, prin abandonarea proiectului de digitalizare si prin dezactivarea bazei de date, banii publici investiti de Primaria Municipiului Bucuresti in acest proiect vor fi irositi", avertizeaza semnatarii petitiei.





Specialistii fac apel la Biblioteca Metropolitana Bucuresti si la Primaria Municipiului Bucuresti pentru a incepe "demersurile necesare pentru restabilirea accesului online si gratuit la baza de date Biblioteca Digitala a Bucurestilor precum si pentru promulgarea unui regulament de organizare si functionare al Bibliotecii Metropolitane Bucuresti care sa permita continuarea eficienta a proiectului de digitalizare cu instrumentele inca existente".