Dependenta de jocurile video va fi recunoscuta ca o boala de catre Organizatia Mondiala a Sanatatii

Tulburarile cauzate de jocurile video (Gaming Disorder) vor fi incluse in curand de Organizatia Mondiala a Sanatatii (OMS) pe lista afectiunilor mintale, a anuntat vineri, la Geneva, un purtator de cuvant al acestei organizatii din cadrul ONU, informeaza AFP.





Riscurile de dependenta asociate acestei tulburari vor fi incluse in cea de-a 11-a lista actualizata a Clasificarii Internationale a Bolilor si Problemelor de Sanatate (ICD-11), ce va publicata in luna iunie, a anuntat purtatorul de cuvant al OMS, Tarik Jasarevic, intr-o conferinta de presa.





Aceasta lista (ICD-11), alcatuita de OMS, se bazeaza pe concluziile formulate de numerosi experti in domeniul sanatatii din lumea intreaga.





Definitia actuala pentru "gaming disorder" este "un comportament asociat jocurilor video pe internet sau offline, care se caracterizeaza printr-o pierdere a controlului asupra jocului, o prioritate ridicata acordata jocului in raport cu alte activitati, pana la punctul in care acesta prevaleaza in fata altor centre de interes", a explicat Tarik Jasarevic.