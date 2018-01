DNA: Ofiter MAI, trimis in judecata pentru complicitate la luare de mita si trafic de influenta 

Procurorii Directiei Nationale Anticoruptie i-a trimis in judecata, in stare de libertate, pe Eduard Paul Ciobanu, la data faptelor angajat al unei societati comerciale si membru al comisiei de evaluare/licitatie, pentru luare de mita si trafic de influenta, Ionel Badea, la data faptelor ofiter de politie in cadrul Ministerului Afacerilor Interne, si Razvan Viorel Poppa pentru complicitate la infractiunile mentionate, scrie Agerpres.





Potrivit anchetatorilor, in perioada aprilie - iunie 2013, in contextul organizarii de catre o societate comerciala a unei licitatii privind atribuirea unui contract de transport persoane, Eduard Paul Ciobanu, in calitatea sa de membru al comisiei de evaluare/licitatie, i-a pretins administratorului uneia din firmele participante (martor in cauza) 10% din valoarea contractului (946.700 euro) pentru a-l castiga.





"Pentru a disimula provenienta ilicita a banilor ce urmau sa fie primiti in conditiile de mai sus, inculpatul Poppa Razvan Viorel i-a sugerat omului de afaceri sa incheie un contract de consultanta fictiv cu una din firmele pe care inculpatul le controla (chiar i-a pus la dispozitie o forma a acestui document). Omul de afaceri nu a dat curs propunerii formulate de cei trei inculpati, iar licitatia respectiva a fost castigata de alta societate comerciala care a avut un punctaj final mai bun decat firma martorului", se arata intr-un comunicat al DNA.





Dosarul a fost trimis spre judecare Tribunalului Bucuresti.