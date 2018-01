Klaus Iohannis i-a spus, intr-o coversatie telefonica, premierului Israelului ca Romania isi mentinte decizia de vot “abtinere” in cazul mutarii ambasadei la Ierusalim

Presedintele Klaus Iohannis a avut vineri o discutie telefonica cu prim-ministrul Israelului, Benjamin Netanyahu, in care seful statului roman a spus ca pozitia tarii noastre fata de statutul orasului Ierusalim ramane conforma cu cea stabilita prin rezolutiile Consiliului de Securitate ONU si Adunarii Generale ONU in materie, respectiv cea de abtinere.





"In ceea ce priveste evolutiile recente pe tema statutului Ierusalimului, Presedintele Klaus Iohannis a reiterat elementele principale ale pozitiei Romaniei, exprimate cu prilejul votului si al "explicatiei de vot" prezentate ulterior derularii acestuia asupra Rezolutiei Adunarii Generale ONU din 21 decembrie 2017. Rezolutia recomanda, printre altele, statelor membre ONU sa se abtina sa stabileasca misiuni diplomatice in Ierusalim si sa intensifice eforturile internationale pentru o pace durabila, cuprinzatoare si justa in Orientul Mijlociu", arata un comunicat al Administratiei Prezidentiale.





De asemenea, potrivit documentului citat, presedintele a reamintit ca in pozitia exprimata cu prilejul explicatiei de vot, Romania a facut apel la calm, a incurajat partile sa reia dialogul direct pentru deblocarea procesului de pace si a aratat ca, in prezent, este necesara reinnoirea eforturilor internationale pentru relansarea acestuia, context in care momentul promovarii Rezolutiei adoptate pe 21 decembrie 2017 a fost privit cu reticenta de catre tara noastra, ceea ce a si motivat decizia de vot "abtinere".





Reamintim ca Donald Trump a propus mutarea ambasadelor de la Tel Aviv la Ierusalim.





Din cele 193 de state din acea adunare, 128 au fost impotriva, iar tara noastra s-a abtinut de la vot.