Toader, intrebat daca este de acord cu introducerea principiului integritatii in Constitutie: Da, Constitutia trebuie modificata

Ministrul Justitiei, Tudorel Toader, intrebat daca daca este de acord cu opinia presedintelui Klaus Iohannis cu privire la introducerea principiului integritatii in Constitutie, a fost de acord ca Legea fundamentala trebuie modificata.









"Da, Constitutia trebuie modificata, am fost judecator zece ani, au fost numeroase decizii interpretative ale CCR, decizii care au clarificat anumite prevederi. Din moment ce decizia Curtii interpretativa a clarificat partial anumite prevederi din Constitutie, inseamna ca la o revizuire acele decizii vor fi luate in considerare si se vor impune modificarile respective", a spus Tudorel Toader, potrivit News.ro.





Klaus Iohannis a spus vineri in cadrul sedintei CSM ca este obligatoriu ca principiul integritatii sa fie introdus in Constitutie pentru ca persoanele cu probleme penale sa nu mai poata ocupa functii inalte in stat.





"Sistemul electoral a fost asa construit, ca accesul acestor persoane a fost posibil. Personal, sunt convins ca daca ne-am apuca sa discutam Constitutia, este obligatoriu sa introducem principiul integritatii chiar in Constitutie¬, a afirmat presedintele.