Presedintele CSM, Simona Marcu: Cetateanul este beneficiarul actului de justitie si acest lucru trebuie sa conteze in continuare

Noul presedinte al Consiliului Superior al Magistraturii, Simona Marcu, a spus vineri ca justitia este un serviciu public in slujba cetateanului, iar acest lucru trebuie sa conteze si in continuare pentru conducerea CSM. Totodata, aceasta a subliniat deschiderea de a purta un dialog onest si deschis cu celelalte puteri ale statului.









"As dori sa transmitem un mesaj de deschidere fata de celelalte puteri ale statului, de dorinta de a purta un dialog onest si deschis si nu in ultimul rand cu societatea, fiind pe deplin constienti de faptul ca Justitia este un serviciu public in slujba cetateanului. Cetateanul este beneficiarul actului de justitie si acest lucru trebuie sa conteze si in continuare pentru echipa de conducere a CSM", a spus noul sef al CSM, Simona Marcu, potrivit Agerpres.



De asemenea, ea a transmis un mesaj de unitate catre judecatori si procurori.







Simona Camelia Marcu, in varsta de 51 de ani, membru al CSM din partea Inaltei Curti de casatie si Justitie, a fost aleasa vineri presedinte al CSM, ea primind votul favorabil a 11 dintre membrii Consiliului, 8 votand impotriva.