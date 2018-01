Epidemia de rujeola: Un nou deces posibil cauzat de rujeola, in curs de investigare

In saptamana 01 - 05.01.2018 au fost raportate inca 28 de cazuri nou confirmate in 7 judete si in municipiul Bucuresti.Rujeola (pojarul) este o boala infectioasa care adesea duce la complicatii.Din 4 persoane care fac rujeola, una are nevoie de spitalizare.Pentru 1 din 1.000 de bolnavi de rujeola (pojar), boala este mortala.Vaccinul impotriva rujeolei (pojarului) protejeaza copiii impotriva acestei boli.