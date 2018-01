Bodog, dupa ce a fost audiat in dosarul medicului Mihai Lucan: Am fost citat ca martor. Voi sprijini, in masura competentelor de care dispun, aflarea adevarului in acest caz

Ministrul Sanatatii, Florian Bodog, a scris, vineri, pe Facebook, dupa ce joi a fost audiat de catre DIICOT, in dosarul medicului Mihai Lucan, ca a dat declaratii in calitate de martor si ca a raspuns favorabil demersurilor justitiei, continuand sa faca acelasi lucru de cate ori este solicitat. Acesta a subliniat ca va spirijini, in masura competentelor, aflarea adevarului.





Ce a scris ministrul Sanatatii:





In calitate de ministru al Sanatatii, am colaborat institutional cu magistratii DIICOT inca din faza cercetarii deschise impotriva prof. Mihai Lucan.

In cursul zilei de ieri, am dat declaratii complete, in calitate de martor, in acest dosar. Ca de fiecare data, am raspuns favorabil demersurilor justitiei si voi continua sa fac acelasi lucru ori de cate ori sunt solicitat, ca ministru dar si ca cetatean.

Deoarece exista o ancheta in curs am datoria si responsabilitatea unui comportament discret, prudent si rezervat. Voi sprijini pe cai institutionale, in masura competentelor de care dispun, aflarea adevarului in acest caz, ca si in celelalte dosare din Sanatate.