Mariana Ghena: Sper ca noua conducere sa manifeste implicarea, toleranta, bunatatea si exigenta pe care eu le-am aratat necenzurat colegilor mei

Fosta presedinta a Consiliului Superior al Magistraturii (CSM), Mariana Ghena, a prezentat in sedinta de vineri raportul activitatii Consiliului in 2017, spunand ca acesta a fost un prilej pentru membrii lui de a invata cum se iau cele mai bune decizii, declarandu-se convinsa ca anul 2018 va fi altfel, mai bun. Ghena a urat succes noii conduceri si a spus ca isi doreste ca aceasta sa manifeste implicare, toleranta, bunatate si exigenta fata de colegi, relateaza News.ro.





"Sunt convinsa si o spun cu toata sinceritatea, fara sa fiu acuzata de naivitate, ca acest Consiliu, in aceasta componenta, va merge cu pasi siguri spre noul an. Cu siguranta anul acesta a fost un an care ne-a ajutat pe fiecare dintre noi ca sa ne cunoastem pe noi. Sunt convinsa ca anul care se incheie a fost un preilej pentru fiecare dintre noi sa invatam cum se desfasoara activitatea in Consiliu, cum se iau cele mai bune decizie, sa ne respectam si sunt convinsa ca anul 2018 va fi un altfel de an, mai bun decat cel care tocmai se incheie. Am toata consideratia pentru colegii mei, m-am straduit sa acord masura respectului fiecaruia dintre colegii mei. Urez succes noii conduceri. Imi doresc sa manifeste implicarea, tolaranta, bunatatea, exigenta, experienta, greselile pe care eu le-am aratat necenzurat colegilor mei", a declarat Mariana Ghena dupa prezentarea bilantului.





Potrivit judecatoarei, in 2017 au fost organizate doua concursuri de admitere in magistratura, inregistrandu-se o crestere a numarului de posturi ocupate, respectiv 250 de judecatori si 129 de procurori, comparativ cu anul anterior (124 de judecatori, 83 de procurori). De asemenea, au fost organizate doua concursuri pentru judecatori la ICCJ, fiind promovati 13 aplicanti in primul dintre ele.





In materie disciplinara, au fost date 22 de sanctiuni disciplinare pentru judecatori si 10 pentru procurori.





CSM a analizat, de asemenea, in 44 de situatii, necesitatea apararii independetei justitiei, iar 19 cazuri au fost analizate ca urmare a sesizarii Inspectiei Judiciare.