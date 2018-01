Profesori universitari din tara si din strainatate cer restabilirea accesului la Biblioteca Digitala a Bucurestilor

Mai multi profesori universitari din tara si din strainatate au initiat o petitie online pentru ca Biblioteca Metropolitana si Primaria Municipiului Bucuresti sa restabileasca accesul la baza de date Biblioteca Digitala a Bucurestilor, dupa ce, de mai mult timp, aceasta nu mai este online si, in ultimele zile, a disparut temporar pana si site-ul www.digibuc.ro.





Biblioteca Digitala a Bucurestilor, realizata de Biblioteca Metropolitana Bucuresti si care care curpinde surse pentru cercetarea din Romania, nu mai este online de mai mult timp si in ultimele zile a disparut temporar pana si site-ul www.digibuc.ro (initial: www.dacoromanica.ro), unde putea fi accesata online gratuit.





"Biblioteca Digitala a Bucurestilor cuprinde surse indispensabile pentru orice profesor din universitate si liceu, orice cercetator din domeniul stiintelor umaniste, precum si pentru oricine este interesat de cultura romana si istoria Romaniei. Permitand accesul de la distanta la un imens fond de carte si periodice, este un instrument esential atat pentru cercetatorii din tara, cat si pentru cei din afara tarii care isi dedica cercetarile culturii romane si istoriei Romaniei", argumenteaza mai multi profesori, conferentiari, cercetatori si lectori.









Petitia, initiata de Philippe Blasen, colaborator stiintific la Centrul de Studii asupra Migratiei Umane Dudelange, subliniaza ca "avand in vedere ca numeroase publicatii digitalizate si accesibile in Biblioteca Digitala a Bucurestilor sunt disponibile in format pe hartie doar la Bucuresti, este clar ca disparitia ei pericliteaza cercetarile aflate in curs si prejudiciaza serios cercetarea academica, precum si orice efort de cunoastere care se baza pe accesul la ea".





"Considerand ca Biblioteca Digitala a Bucurestilor este un instrument unic de cercetare in Romania, desfiintarea sa va diminua inclusiv vizibilitatea Municipiului Bucuresti si a Romaniei in peisajul international al mediilor online de documentare. De altfel, prin abandonarea proiectului de digitalizare si prin dezactivarea bazei de date, banii publici investiti de Primaria Municipiului Bucuresti in acest proiect vor fi irositi, mai sscriu profesorii.





Pentru acest motiv, apeleaza la Biblioteca Metropolitana Bucuresti si la Primaria Municipiului Bucuresti sa faca demersurile necesare pentru restabilirea accesului online si gratuit la baza de date Biblioteca Digitala a Bucurestilor precum si pentru promulgarea unui regulament de organizare si functionare al Bibliotecii Metropolitane Bucuresti care sa permita continuarea eficienta a proiectului de digitalizare cu instrumentele inca existente.





De asemenea, profesorii apeleaza si la Ministerul Culturii si Identitatii Nationale, Academia Romana si institutiile publice de cultura pentru a sprijini acest demers.





Semnatarii petitiei sunt Radu Ardevan, profesor universitar, Universitatea Babes-Bolyai, Cluj-Napoca; Philippe BLASEN, colaborator stiintific la Centre de Documentation sur les Migrations humaines, Dudelange (L); Ionut Butoi, asistent universitar, Universitatea din Bucuresti; Roland Clark, lector la University of Liverpool; Andrei Cusco, conferentiar universitar, Universitatea Pedagogica de Stat ¬Ion Creanga¬, Chisinau / Fellow, New Europe College, Bucuresti; Dennis Deletant¬, Ion Ratiu Visiting Professor, Georgetown University, Washington DC/ Emeritus Professor, University College, London; Dorin Dobrincu, cercetator stiintific, Institutul de Istorie ¬A.D. Xenopol¬, Iasi; Alex Drace-Francis, profesor asociat la University of Amsterdam; Anca Filipovici, cercetator stiintific, Institutul pentru Studierea Problemelor Minoritatilor Nationale, Cluj-Napoca; Robin Gullbrandsson, istoric la Vastergotlands museum, Skara (SE); Konrad Gundisch, Institut fur deutsche Kultur und Geschichte Sudosteuropas an der Ludwig-Maximilians-Universitat Munchen; Armin Heinen, profesor universitar la RWTH Aachen University; Florian Kuhrer-Wielach, director al Institut fur deutsche Kultur und Geschichte Sudosteuropas an der Ludwig-Maximilians-Universitat Munchen; Irina Livezeanu, profesor asociat la University of Pittsburgh; Bogdan Murgescu, profesor universitar, Universitatea din Bucuresti; Irina Nastasa-Matei, asistent universitar, Universitatea din Bucuresti; Mihai A. Panu, lector universitar, Universitatea de Vest din Timisoara; Zoltan Rostas, profesor universitar, Universitatea din Bucuresti; Dan Ruscu, conferentiar universitar, Universitatea Babes-Bolyai, Cluj-Napoca; Ligia Ruscu, conferentiar universitar, Universitatea Babes-Bolyai, Cluj-Napoca; Oliver Schmitt, profesor universitar la Universitat Wien; Dragos Sdrobis, New Europe College, Bucuresti; Ottmar Trasca, cercetator stiintific, Institutul de Istorie ¬George Baritiu¬, Cluj-Napoca; Felician Velimirovici, cercetator stiintific, Muzeul Banatului Montan, Resita; Katherine Verderey, profesor The City University of New York.