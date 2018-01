UPDATE Simona Camelia Marcu, judecatoare la instanta suprema, a fost aleasa presedintele CSM. Procurorul Codrut Olaru, ales vicepresedinte

Simona Camelia Marcu, in varsta de 51 de ani, membru al CSM din partea Inaltei Curti de casatie si Justitie, a fost aleasa vineri presedinte al CSM, ea primind votul favorabil a 11 dintre membrii Consiliului, 8 votand impotriva, relateaza News.ro. Procurorul Codrut Olaru a fost ales vicepresedintele Consiliului Superior al Magistraturii, el primind 10 voturi pentru si 9 impotriva. Mandatul nou conduceri a CSM este de un an.







Potrivit CV-ului sau, Simona Marcu a absolvit Facultatea de Drept a Universitatii Bucuresti in 1988 si a fost jurisconsult, judecator la Judecatoria Sector 1 si la Tribunalul Bucuresti, presedinte de sectie, vicepresedinte al Tribunalului Bucuresti, judecator la Curtea de Apel Bucuresti si judecator la Inalta Curte de Casatie si Justitie - Sectia de Contencios Administrativ si Fiscal.





In proiectul prezentat la depunerea candidaturii pentru alegerea ca membru al Consiliului Superior al Magistraturii, Simona Marcu a pledat pentru "echilibrul sistemului judiciar", aratand ca "CSM trebuie sa-si asume pe deplin rolul constitutional de garant al independentei justitiei si sa se implice in stabilirea si aplicarea unor politici judiciare constante si coerente", scrie digi24.ro





De asemenea, ea a pledat pentru indemnizatiile si pensiile judecatorilor, aratand ca "aceste elemente nu constituie si nu trebuie tratate ca privilegii ale acestei categorii profesionale, ci ca o conditie obligatorie pentru asigurarea independentei justitiei".





Conform ultimei sale declaratii de avere din iunie 2017, judecatoarea are un apartament de 143 de metri patrati si o casa de 285 de metri patrati in Bucuresti. In declaratia sa de avere sunt mentionate si proprietati ale sotului sau, avocatul Vasile Gil - o casa in Alexandria si terenuri in Bucuresti, Mogosoaia si Alexandria. Simona Marcu detine si doua autoturisme Alfa Romeo si Peugeot, precum si bijuterii in valoare de 6.000 de euro. Ea are si credite la banci in valoare totala de peste 183.000 euro. La capitolul venituri, judecatoarea a mentionat suma de 227.861 de lei incasata ca judecator la ICCJ, 24.747 de lei obtinuti ca membru in comisii de concurs la CSM, 14.612 de lei ca "formator" la Institutul National al Magistraturii si 17.550 de lei din inchirierea apartamentului din Bucuresti. Ea a mentionat si veniturile Cabinetului de avocatura Vasile Gil, in suma de 437.978 de lei.





In februarie 2017, Simona Camelia Marcu a cerut in sedinta CSM sesizarea Inspectiei Judiciare pentru a verifica modul in care procurorul general Augustin Lazar, in calitate de reprezentant al Ministerului Public, "a gestionat comunicarea publica in perioada ulterioara trimiterii OUG 13, din perspectiva respectarii obligatiei de rezerva pe care o are orice magistrat. Ea a cerut suplimentarea ordinii de zi a CSM cu acest punct, dar solicitarea a fost respinsa.





Presedintele Consiliului Superior al Magistraturii are urmatoarele atributii principale: reprezinta CSM in relatiile interne si internationale; coordoneaza activitatea Consiliului si repartizeaza lucrarile pentru plen si sectii; prezideaza lucrarile plenului CSM, cu exceptia cazului in care la lucrari participa presedintele Romaniei; propune plenului masurile necesare pentru inceperea procedurilor de revocare a membrilor Consiliului Superior al Magistraturii si de ocupare a locurilor devenite vacante; semneaza actele emise de plen; sesizeaza Curtea Constitutionala, in vederea solutionarii conflictelor juridice de natura constitutionala dintre autoritatile publice; desemneaza membrii Consiliului Superior al Magistraturii care pot fi consultati pentru elaborarea unor proiecte de acte normative; prezinta, in sedinta publica a plenului, raportul anual asupra activitatii CSM, care se transmite instantelor si parchetelor si se da publicitatii.





Codrut Olaru a fost, din mai 2013 pana in 2016, adjunct al procurorului general al Romaniei, iar anterior, din 11 ianuarie 2007, a fost procuror-sef al Directiei de Investigare a Infractiunilor de Criminalitate Organizata si Terorism. Potrivit decretului 752 din 2014 semnat de Traian Basescu si contrasemnat de Victor Ponta, la data de 1 decembrie 2014, colonelului in rezerva Olaru Vasile Codrut i s-a acordat gradul de general de brigada cu o stea.



Pe 17 mai 2017, presedintele Klaus Iohannis a semnat decretul de rechemare in activitate a generalului de brigada Codrut Olaru, surse judiciare declarand la acel moment ca Olaru ar dori sa activeze ca procuror militar.