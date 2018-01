Primarul din Targu Mures l-a schimbat din functie pe seful Politiei Locale, cunoscut pentru sicanele la adresa maghiarilor

Astfel, in 2012, politistii locali din subordinea lui Valentin Bretfelean au condus la Politie si au amendat un membru al comitetului de parinti dintr-o scoala mixta romano-maghiara, care voi sa inregistreze la secretariatul scolii un act intocmit in limba maghiara, dorinta la care nu a renuntat nici dupa ce a fost rugat paraseasca secretariatul.Ca sef al Comisiei de avizare a manifestarilor publice din Targu Mures, Bretfelean a obstructionat an de an demonstratiile pentru autonomie organizate in data de 10 martie de Consiliul National Secuiesc (CNS) si actiunile publice de protest ale maghiarilor din Targu Mures, mai scrie MTI.Mai mult, politistii locali din subordinea lui Valentin Bretfelean au amendat Consiliul National Maghiar din Transilvania (CNS) pentru arborarea steagului secuiesc pe cladirea sediului organizatiei, invocand legea publicitatii. De asemenea, insusi fostul director a considerat ca indicatoarele bilingve cu denumirile strazilor sunt de fapt reclame ilegale, amendand cu sume enorme activistii ONG-urilor care au amplasat astfel de indicatoare. Judecatoria a anulat insa printr-o hotarare definitiva si irevocabila atat procesul verbal contraventional referitor la steagul secuiesc, cat si pe cel referitor la indicatoarele cu denumirile strazilor.Bretfelean a luat cuvantul la o consfatuire a organizatiilor civice romanesti din Tinutul Secuiesc, organizata la Targu Mures, si a afirmat ca impiedicarea amplasarii indicatoarelor bilingve cu denumirile strazilor din oras este meritul sau personal. In plus, cu ocazia acestei consfatuiri ce a avut loc in octombrie 2015, a apelat la organizatiile romanesti din Tinutul Secuiesc sa reziste presiunii maghiare.Noul sef al Politiei Locale Targu Mures este Ioan Damaschin, fostul adjunct al lui Bretfelean.