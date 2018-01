Klaus Iohannis la CSM: Am speranta si increderea ca judecatorii CCR se vor apleca cu mult profesionalism asupra legilor justitiei

La sedinta CSM participa si ministrul Justitiei, Tudorel Toader, si procurorul general Augustin Lazar.Vreau sa felicit intreg CSM-ul, dar si conducerea pentru activitatea din anul 2017, un an foarte complicat, nu doar pentru CSM, ci un an foarte complicat politic pentru Romania. In acest context, doamna Ghena, va felicit pentru felul in care ati condus CSM in anul 2017.Cand am devenit presedinte, am promis ca voi urma un alt fel de a face politica, cu mai putine artificii si mai multe rezultate. Atunci am crezut ca anumite lucruri devin evidente cu timpul si nu mai trebuie spuse in fiecare an.Justitia in Romania este si trebuie sa ramana independenta. Eu, presedintele Romaniei, o sa fac orice imi sta in puterea constitutionala sa va ajut sa garantati independenta justitiei. Veti avea in mine un partener pe care va puteti baza.Eu sunt foarte multumit de cum a stiut CSM-ul, si in 2017 si in anii dinainte, sa se implice pentru a garanta independenta justitiei.Am convingerea ca veti merge tot asa, pentru Romania nu exista alta cale.N-am crezut sa mai vad la televizor politicieni de diferite culori care sa spuna ca justitia in Romania trebuie sa isi faca de cap.Faptul ca se fac astfel de afirmatii in spatiul public trebuie sa ne dea de gandit foarte serios.Despre independenta justitiei nu se poate discuta, asta trebuie sa ramana si face parte din nucleul de baza al democratiei pe care vrem sa o construim in Romania, face parte din valorile UE si din arhitectura de baza a unui stat din secolul XXI.Avand in vedere ca avem in fruntea statului cateva persoane urmarite penal, condamnate penal, in conducerea statului, nu e de mirare. Am afirmat de cateva ori si o sa continui sa afirm, spre disperarea lor, ca asemenea persoane nu au ce cauta in fruntea statului. Dintr-un interes personal, ei vor fi tot timpul dispusi sa puna sub semnul intrebarii justitia. Sistemul constitutional este in asa fel construit incat accesul unor astfel de persoane la functii inalte in stat este permis. Sunt convins ca daca ne apucam vreodata sa rediscutam arhitectura constitutionala, principiul integritatii pentru astfel de functii trebuie inclus.Despre legile justitiei: Noi, cei din sala, stim cu totii ca a fost nevoie de imbunatatirea unor legi din domeniul justitiei din motive destul de clare. Au existat anumite disfunctionalitati constatate chiar aici, in cadrul CSM.Anul 2017 a inceput cu o actiune reprobabila a Guvernului de atunci - incercarea de a promova ordonante care sa schimbe politica penala a statului roman, fara o discutie serioasa.La vremea aceea am facut o vizita inopinata la Guvern si romanii s-au suparat - au fost cele mai mari proteste.Nefericita OUG 13 a fost retrasa.In fine, acel Guvern s-a dovedit a fi de scurta folosinta si a fost schimbat, iarasi neuzual, de propriul partid.Daca nu stii in primul an dupa alegeri ce Guvern sa pui, inseamna ca chiar nu stii ce vrei de la aceasta tara.A venit al doilea Guvern, s-au reaprins discutiile in jurul legilor justitiei. S-au initiat modificari pe care eu le consider foarte netransparente, printr-o procedura nemaivazuta, intr-o comisie speciala a Parlamentului. Din punctul meu de vedere, nu am inteles de ce nu s-a respectat o procedura clara, pe care cei din sala o cunosc. S-a ales o procedura nemaivazauta, netransparenta si s-au ignorat pe fata toate avizele sistemului. CSM a dat mai multe avize negative acestor modificari. Procurorii si judecatorii au dat in masa avize negative.Partenerii nostri din UE si Consiliul Europei au atras atentia ca trebuie mai multa dezbatere, mai multa transparenta. Cu toate acestea, acea comisie parlamentara a mers mai departe cu acea procedura nemaivazuta - fara transparenta, cu pumnul in gura opozitiei, cu lucrat noaptea. De ce s-or fi grabit doamnele si domnii parlamentari sa ingrase porcul in ajun?Regret ca s-a ajuns in Romania in aceasta situatie, in care legile justiei, care sunt foarte importante, se discuta de urgenta, ad-hoc, cu nerespectarea unor cutume parlamentare, si ajung sa fie contestate la CCR.Atunci cand legile vor ajunge la mine pentru urmatoarea etapa - care poate sa fie retrimitere in Parlament, promulgare sau contestare la CCR - ma voi referi mai mult la continutul acestor legi.In continuare am speranta ca aceste legi vor fi imbunatatite.Am speranta si increderea ca judecatorii CCR se vor apleca cu mult profesionalism asupra legilor justitiei.