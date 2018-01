Ucraina isi avertizeaza cetatenii: Vizitele in Rusia ar putea fi "fara intoarcere"

Serviciul ucrainean de Securitate (SBU) atentioneaza cetatenii ucraineni ca serviciile speciale ruse recurg la provocari impotriva ucrainenilor atunci cand acestia viziteaza Rusia, iar unele calatorii pot fi "fara intoarcere", scrie deschide.md.





In acest context seful Serviciul de Securitate de la Kiev ii indeamna pe ucraineni, mai cu seama pe cei care au participat la lupte in zona ocupata din estul Ucrainei, sa se abtina de la calatorii in Rusia si in Donbas.





"Serviciul de Securitate al Ucrainei isi exprima ingrijorarea in legatura cu vizitele ucrainenilor pe teritoriul Federatiei Ruse. Documentarea in acest sens denota faptul ca aceste provocari fac parte din razboiul hibrid", a declarat Vasili Gritkan.





Totodata, pe pagina de Twitter al Departamentului consular al Ministerului Afacerilor Externe al Ucrainei scrie: "Calatoriile ucrainenilor in Rusia sunt, de multe ori, fara intoarcere. Acest lucru este confirmat si documentat. Oare merita sa-ti risti libertatea si sa aduci suferinta familiei?"





Potrivit unui comunicat al SBU, acest mesaj de atentionare a fost lansat in contextul in care, la data de 3 ianuarie, un cetatean ucrainean, fost luptator in Donbas, a fost retinut in Rusia, in timp ce mergea in vizita la rude.