Cod galben de ceata in jumatate de tara, inclusiv in Bucuresti

Meteorologii au emis, vineri dimineata, mai multe avertizari de ceata densa care reduce vizibilitatea local sub 200 m, izolat sub 50 m. Sunt vizate 20 de judete si municipiul Bucuresti. Avertizarea este valabila pana la ora 9.00 in Capitala si in judetul Cluj, mai prezis in orasul Cluj-Napoca si in localitatile: Gherla, Aiton, Apahida, Bontida, Borsa, Cojocna, Dabaca, Feleacu, Fizesu Gherlii, Iclod, Jucu, Sic. Pana la ora 10.00, fenomenul este prezent in judetul Alba, in localitatile: Aiud, Alba Iulia, Sebes, Teius, Calnic, Ciugud, Cut, Galda de Jos, Garbova, Pianu, Salistea, Santimbru, Sibot, Spring, Stremt, Vintu de Jos, in judetul Brasov, localitatile: Codlea, Fagaras, Ghimbav, Rasnov, Beclean, Bod, Cristian, Crizbav, Dumbravita, Halchiu, Harman, Mandra, Sanpetru, Sercaia, Sinca si in judetul Sibiu, la Miercurea Sibiului si Saliste. Judetele Buzau (Pogoanele, Amaru, Balaceanu, Balta Alba, Boldu, Bradeanu, C.a. Rosetti, Cilibia, Cochirleanca, Costesti, Florica, Galbinasi, Gheraseni, Ghergheasa, Glodeanu Sarat, Glodeanu-Silistea, Largu, Luciu, Mihailesti, Movila Banului, Padina, Puiesti, Ramnicelu, Rusetu, Sageata, Sahateni, Scutelnici, Smeeni, Tintesti, Vadu Pasii, Valcelele, Valea Ramnicului, Ziduri), Braila; Ilfov; Ialomita; Prahova( Baba Ana, Boldesti-Gradistea, Ciorani, Colceag, Draganesti, Dumbrava, Fulga, Gherghita, Gorgota, Olari, Poienarii Burchii, Puchenii Mari, Rafov, Salciile), Dambovita (Racari, Brezoaele, Butimanu, Ciocanesti, Cojasca, Cornesti, Crevedia, Lunguletu, Poiana, Potlogi, Slobozia Moara, Tartasesti), Giurgiu, Calarasi, Iasi, Neamt, Bacau, Vaslui, Galati, Botosani si Vrancea sunt avertizate cu cod galben de ceata pana la ora 11.