Victor Becali, la iesirea din penitenciar: Am ispasit mai mult de 95 la suta din pedeapsa. A fost o perioada grea. Fotbalul nu ma mai intereseaza

Fostul impresar de fotbal Victor Becali a parasit, joi seara, Penitenciarul Jilava si a declarat ca a fost "o perioada grea", precizand ca a ispasit mai mult de 95 la suta din pedeapsa. Becali a afirmat ca nu-l mai intereseaza fotbalul, precizand ca timpul va demonstra care a fost adevarul in dosarul "Transferurilor", potrivit news.ro.

Victor Becali a parasit Penitenciarul Jilava, joi seara, dupa ora 22.30, si a fost asteptat de o masina pentru a-l duce acasa.

"A fost o perioada grea. (...) Eu am facut peste 95 la suta din pedeapsa, dar probabil ca trebuie sa faca cineva puscarie, daca toti barbatii tarii acesteia fug de justitie. Fac eu, face Borcea, nu e o problema", a declarat Becali.

Acesta a apreciat ca "orice ti se intampla in viata este o experienta de viata, dar nu e prea placut" si, vorbind despre conditiile din penitenciar, a spus ca sunt aceleasi si pentru gardieni.

"Sa stiti ca si pentru gardieni conditiile sunt la fel. Am ajuns aici, ne judecem crucea, ne facem pedeapsa", a mai spus fostul impresar de fotbal.

Intrebat ce va face in continuare si daca mai are ganduri referitoare la fotbal, Becali a precizat: "Fotbalul nu ma mai intereseaza".

Victor Becali a spus, raspunzand unor intrebari, ca timpul va demonstra care a fost adevarul in Dosarul "Transferurilor".

In plus, a afirmat ca asteapta si decizia in cel de-al doilea dosar, dar chiar si asa va indeplini conditiile eliberarii conditionate.

Magistratii au decis, joi seara, eliberarea conditionata a lui Victor Becali, condamnat in 2014 la patru ani si opt luni de inchisoare in Dosarul "Transferurilor". Decizia magistratilor este definitiva si a fost pusa in aplicare imediat, dupa finalizarea formalitatilor.

In 16 august 2017, magistratii Tribunalului Ilfov au respins precedenta cerere de liberare conditionata din penitenciar a fostului impresar de fotbal Victor Becali si au stabilit termen pentru o noua cerere de liberare in noiembrie 2017.

In noiembrie anul trecut, Judecatoria Sectorului 4 a admis cererea de liberare conditionata a lui Victor Becali, insa decizia nu era definitiva.

In 14 septembrie 2017, si fratele lui Victor Becali, Ioan Becali, a fost liberat conditionat din inchisoare, printr-o decizie a Tribunalului Ilfov, dupa ce a executat doi ani si jumatate din pedeapsa de sase ani si patru luni de inchisoare.

In martie 2014, in dosarul "Transferurilor de jucatori" au fost condamnati Ioan Becali si Cristian Borcea la cate sase ani si patru luni de inchisoare, Victor Becali la patru ani si opt luni de inchisoare, George Copos la trei ani si opt luni de inchisoare, Mihai Stoica la trei ani si sase luni de inchisoare, Gheorghe Popescu la trei ani, o luna si zece zile de inchisoare, iar Jean Padureanu si Gheorghe Netoiu la cate trei ani si patru luni de inchisoare.

Dintre cei opt oameni din fotbal mai erau incarcerati Victor Becali si Cristian Borcea, ceilalti fiind eliberati conditionat.

Victor Becali mai este judecat intr-un dosar alaturi de Ioan Becali si Cristian Borcea, pentru ca i-ar fi dat mita 195.000 de euro judecatoarei Geanina Terceanu, de la Tribunalul Bucuresti, ca sa dispuna achitarea oamenilor din fotbal acuzati in dosarul "Transferurilor".