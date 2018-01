Un avion Blue Air de pe ruta Bacau-Catania a aterizat fortat la Palermo / Cursa a fost intrerupta din cauza vantului in rafale cu turbulente severe, spune compania

O aeronava a companiei aeriene Blue Air, care circula pe ruta Bacau-Catania, a aterizat fortat in Palermo, Sicilia, din cauza vremii nefavorabile, a anuntat joi compania, potrivit news.ro.

"Din cauza conditiilor meteo nefavorabile, zborul Blue Air 0B2945 care a decolat astazi de la Bacau cu destinatia Catania a fost nevoit sa realizeze o oprire pe aeroportul de rezerva Palermo, unde cei 126 de pasageri si cei 6 membri ai echipajului au aterizat in siguranta. Cauza exacta in urma careia aeronava Boeing 737 a fost nevoita sa-si intrerupa cursa a fost, in principal, vantul puternic in rafale cu fenomenul de forfecare, cat si turbulentele severe in apropierea aeroportului", se arata in comunicat.

Dupa ce fenomenele meteo si-au redus din intensitate, aeronava si-a continuat zborul cu destinatia Catania, unde a preluat pasagerii zborului de retur Catania - Bacau, potrivit companiei.

Aeronava Boeing 737, care a decolat joi la ora 8.50 de pe aeroportul din Bacau, ar fi trebuit sa aterizeze in Catania la ora locala 10.15.

Potrivit informatiilor afisate pe site-ul aeroportului din Catania, si un alt zbor, al companiei Ryanair, a fost redirectionat catre Palermo.

UPDATE - Blue Air despre avionul aterizat la Palermo: Siguranta pasagerilor si a echipajului nu a fost pusa in pericol



Siguranta pasagerilor si a echipajului nu a fost in pericol in niciun moment in cazul avionului care a aterizat la Palermo, a mai anuntat joi dupa-amiaza Blue Air, ca reactie a "diverselor interpretari in presa cu privire la aterizarea zborului 0B2945 Bacau Catania".



"In niciun moment zborului, siguranta pasagerilor si a echipajului nu a fost pusa in pericol. Aeronava nu a fost si nu a declarat aterizare de urgenta / stare de urgenta / situatie de urgenta. Apropierea in vederea aterizarii la Catania s-a desfasurat conform procedurilor standard, fara nicio deviere, iar comandantul, experimentand conditiile meteo nefavorabile, a decis intreruperea procedurii de aterizare si redirectionarea spre aeroportul de rezerva Palermo", spune Blue Air.



Aeronava Boeing 737 este in stare tehnica optima pentru zbor si nu a experimentat niciun fel de defect tehnic sau de alta natura in timpul zborului sau al aterizarii, potrivit companiei. Totodata, in prezent, aeronava este in cursa, cu pasagerii care aveau cursa de la Catania spre Bacau, au anuntat reprezentantii companiei.