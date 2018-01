Ambasada Olandei, despre fotografiile in care ambasadoarea Stella Ronner-Grubacic apare la masa alaturi de Nelu Iordache: La hotel a fost organizata o cina de Revelion, cu sute de invitati. Nu a existat nicio consultare prealabila cu privire la amplasarea la masa

CANCAN.ro a publicat zilele trecute mai multe fotografii, realizate in noaptea de Revelion, in care apar stand la aceeasi masa, in Hotelul Teleferic din Poiana Brasov, ambasadoarea Olandei in tara noastra, Stella Ronner-Grubacic, si omul de afaceri Nelu Iordache, anchetat in mai multe dosare de coruptie, impreuna cu familiile lor.

Amintim ca Nelu Iordache a fost condamnat la finalul lunii decembrie, in prima instanta, la 6 ani si 3 luni inchisoare cu executare intr-un dosar in care este acuzat de mai multe infractiuni, printre care si fraude cu fonduri europene alocate pentru constructia autostrazii Nadlac - Arad. O saptamana mai tarziu, el a primit o achitare, tot in prima instanta, in dosarul Transalpina.

Ambasada Olandei a postat joi pe pagina de Facebook o "pozitie oficiala a cu privire la recentele articole de presa"."Doamna Ambasador Stella Ronner-Grubacic si familia sa au petrecut o vacanta de ski privata in Poiana Brasov. Doamna Ronner-Grubacic nu se afla acolo in calitatea sa oficiala", se spune in mesaj."Hotelul unde a fost cazata familia sa a organizat o cina cu ocazia Revelionului, la care au participat sute de invitati. Nu a existat nicio consultare prealabila cu doamna ambasador cu privire la amplasarea la masa", se mai precizeaza in postarea Ambasadei.In final, reprezentanta diplomatica subliniaza ca "Olanda urmareste activ evolutia statului de drept in Romania, referitor la care recent a fost facuta o declaratie, impreuna cu alte sase tari europene, in data de 21 decembrie".Ambasada Olandei se refera la comunicatul comun transmis, in decembrie , impreuna cu ambasadele Belgiei, Danemarcei, Suediei, Finlandei, Frantei si Germaniei, prin care atrageau atentia ca modificarea in Parlament a legilor justitiei, precum si amendamentele depuse la Codurile Penale, risca sa puna in pericol progresele facute de tara noastra in domeniul reformelor din justitie. Cele sapte ambasade au avertizat coalitia PSD-ALDE sa evite orice actiune care ar putea slabi independenta justitiei si sa ceara avizul Comisiei de la Venetia pe legile justitiei.