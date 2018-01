Maramures: Politist, lovit de un barbat pe care il picase la proba practica pentru permisul de conducere

Conform sursei citate, baimareanul s-a prezentat la Serviciul Public Comunitar Regim Permise de Conducere si Inmatriculare a Vehiculelor Maramures in vederea sustinerii probei de examinare practica pentru obtinerea dreptului de a conduce vehicule pe drumurile publice, iar dupa sustinerea acesteia a fost declarat respins."Examinatorul, agentul de politie, i-a explicat motivele respingerii, insa cetateanul a devenit recalcitrant si violent. El a lovit cu pumnul geamul din partea fata stanga a autoturismului, care s-a spart, iar mai apoi a devenit violent si l-a lovit pe agentul de politie in piept", afirma prefectura.Conform prefectului Vasile Moldovan, infractiunea de ultraj a avut loc in autoturismul cu care s-a desfasurat proba de examinare practica, in parcarea din spatele Salii Polivalente "Lascar Pana" din Baia Mare."Cetateanul a parasit autoturismul dupa lovirea agentului de politie si s-a indreptat pe strada Oituz, in zona Bisericii Penticostale 'Muntele Sionului'. Situatia a fost anuntata institutiei abilitate, politia, iar ulterior cazul a fost preluat de catre procurorul de serviciu din cadrul Parchetului de pe langa Judecatoria Baia Mare", a precizat Vasile Moldovan.Persoana a fost retinuta pentru infractiunea de ultraj si a fost intocmit un dosar penal.