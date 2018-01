Colegiul Medicilor: Sustinem eliminarea panourilor publicitare anti-vaccinare

CMR si-a exprimat de fiecare data opinia privind necesitatea vaccinarii populatiei, fiind totodata unul dintre initiatorii legii vaccinarii, afirma sursa citata.Vaccinarea a contribuit decisiv la scaderea mortalitatii si morbiditatii prin boli infectioase, a dus la cresterea substantiala a sperantei de viata. In fiecare an circa 3 milioane de vieti sunt salvate prin vaccinare.CMR considera ca vaccinarea este un drept al copilului necesar pentru a obtine cea mai buna stare de sanatate posibila si a nu fi expus in viitor pericolelor reprezentate de unele boli infectioase grave."In Romania inregistram o scadere ingrijoratoare a acoperirii vaccinale, scadere care nu a putut fi atenuata chiar si in conditiile in care ne aflam in plina epidemie de rujeola, boala prevenibila prin vaccinare. Peste 10.000 de persoane, in mare majoritate copii, s-au imbolnavit, iar 37 au decedat. Dintre cazurile inregistrate, 99% nu erau vaccinate sau erau vaccinate incomplet", se mai spune in comunicat.