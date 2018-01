Sibiu: Romii au ramas doar cu regele, dupa ce imparatul lor nu s-a mai intors din SUA

Dorin Cioaba spune despre despre Iulian al II-lea ca "a venit, a stat un pic si a plecat".Iulian al II-lea a fost incoronat in ianuarie 2017 la Sibiu, chiar in timpul ceremonialului de inmormantare a tatalui sau, Iulian I. Atunci Iulian al II-lea declara ca va avea o misiune grea, dar ca si-a propus sa contribuie prin actiunile sale, la disparitia urii dintre romi si romani.Intors din SUA dupa 30 de ani, pentru a prelua coroana si titlul de la tatal sau, Iulian Radulescu al II-lea a promis la incoronarea din 2017 ca se va intoarce in Romania, pentru a putea conduce mai bine etnia."Este foarte greu, dupa 30 de ani sa te intorci inapoi, (...) dar problemele romilor ma fac sa ma intorc in tara ca sa pot sa conduc mai departe aceasta etnie", a explicat anul trecut Iulian al II-lea.Imparatul Iulian al II-lea a spus la venirea sa in Romania pentru incoronare ca el se ocupa cu afaceri cu camioane in SUA.Dorin Cioaba a fost pastorul care o oficiat slujba de inmormantare a fostului imparat Iulian si cel care a participat la incoronarea lui Iulian al II-lea. Anul 2017 a insemnat pentru familia autointitulatului rege Cioaba si probleme cu legea. Dorin Cioaba a fost sub control judiciar, intr-un dosar de evaziune fiscala si spalarea banilor. Regele Cioaba a precizat joi, pentru AGERPRES, ca nu mai are probleme juridice.In 2018, Dorin Cioaba doreste sa ajunga la ONU, in calitate de reprezentant al comunitatii rome."Vreau sa plec in America, in februarie. Suntem chemati de la Natiunile Unite, organizatia pe care o conduc eu a fost primita in cadrul ONU cu statut de observator", a mentionat Dorin Cioaba.Autointitulatul rege al romilor de pretutindeni a luat meditatii la limba engleza, timp de doi ani de zile, cu speranta ca intr-o zi il va intalni pe presedintele SUA, Donald Trump, caruia i-a trimis o scrisoare in care ii spunea ca se ofera sa ajute la constructia zidului de pe granita cu Mexicul.