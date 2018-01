R. Moldova: Dodon a trimis la Curtea Constitutionala legea anti-propaganda, pe care ar fi trebuit sa o promulge

"Consider ca ea (legea) atenteaza la principiile democratiei si incalca in mod direct drepturile fundamentale ale omului, garantate de Constitutie si Conventia Europeana a Drepturilor Omului si anume: dreptul la libertatea de exprimare, libertatea presei, libertatea de opinie s.a.", a scris Igor Dodon pe Facebook.Proiectul de modificare a Codului Audiovizualului, propus de catre deputatii Partidului Democrat si cei ai Grupului parlamentar Popular European, a fost revotat pe 7 decembrie, de Parlament, in doua lecturi, cu 61 de voturi, dupa ce prima oara seful statului a refuzat sa promulge proiectul.Conform legislatiei, daca este votat repetat un proiect de lege, seful statului este obligat sa-l promulge.