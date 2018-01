Arsinel, despre acuzatiile aduse medicului Mihai Lucan: Nu cunosc, nu afirm nimic. Intamplarea face ca am un nume care rezoneaza si jigodiile profita de asta

"Ma bucur ca ajung la o biserica si pot sa aprind o lumanare pentru doctorul Lucan care m-a salvat", a declarat Alexandru Arsinel, joi, intr-o interventie telefonica la Digi24.Actorul a afirmat ca nu cunoaste acuzatiile si ca nu isi da seama ce se intampla."Intamplarea face ca am un nume care rezoneaza intr-un anumit fel si jigodiile profita de treaba asta", a subliniat Arsinel.Intrebat daca acest lucru a contat la transplant, actorul a spus ca starea sa grava de sanatate a fost cea care a contat: "A contat ca mai functionam 7% cu rinichii".Medicul Emanuel Ungureanu, fost colaborator la Institutul de Urologie si actual deputat USR, cel care l-a denuntat pe Lucan, spune ca timp de 14 ani a depus plangeri penale impotriva doctorului, vorbind despre un trafic organe in care ar fi fost implicat Lucan. Ungureanu a declarat ca una dintre atributiile pe care le avea in 2002, cand lucra pentru Mihai Lucan, era sa convinga familiile pacientilor aflati in moarte cerebrala sa doneze organele si ca atunci a descoperit ca medicul Mihai Lucan favoriza pacienti straini."Ca sa chemi un strain trebuia sa fie ceea ce se numeste tipizat. Avea sangele unor straini, o lista paralela cu pacienti veniti din strainatate. Se faceau acte notariale in care se spunea ca respectivul primeste rinichi de la un roman sarac benevol si tranzactia se facea pe modelul win-win. Acei straini erau deplasati cu masina institutului, cu o Dacie break de culoare alba, soferul stie. (...) Stiu si asistente medicale care erau chemate in weekend pentru aceste cazuri speciale. Sumele vehiculate de asistenta sefa de atunci. Si se pornea de la un 20, 30 de mii de marci cand erau marci si apoi 30, 40 de mii de euro. Dar aceasta afacere s-a oprit undeva in 2005, 2006", a declarat Emanuel Ungureanu.Deputatul spune ca nu doar strainii erau favorizati, ci si cei care ii puteau oferi medicului protectie sau imagine. El a adaugat ca a depus plangere penala impotriva medicului Lucan dupa transplantul de rinichi al actorului Alexandru Arsinel."Organul trebuia sa ajunga la o fata pe care o cheama Ana Maria Galben, care este din Prundul Bargaului si care a facut intre timp transplant in Spania, era compatibilitate de grupa. Sunt oameni de afaceri care au intrat in fata, sunt politicieni care au facut transplant cu prioritate si care l-au sprijinit in momentele cheie, cand erau probleme imediat era acoperit de aceasta caracatita de tip mafiot", spune Emanuel Ungureanu.Deputatul USR a mai spus ca pacientii care mergeau la clinica privata a medicului Lucan au fost ingrijiti ani de zile cu medicamente din programul national de transplant, vorbind despre un "sistem de jaf neimaginat".Procurorii au inceput urmarirea penala in rem pentru tentativa la infractiunea de omor, dupa ce colegii l-au acuzat pe medicul Mihai Lucan ca in martie 2017 ar fi taiat intentionat artera renala a unui pacient, in timpul operatiei, astfel incat sa il compromita pe medicul care coordona interventia."Am inceput sa imi pun intrebari. Au fost putine transplanturi si taman la mine a fost. Eu am sangerat in timpul operatiei si am vrut sa stiu mai multe. Familia mea a fost socata. Eu, ca om terminal cu multe suferinte, sunt mai antrenat: ori ca fusese neglijenta, ori ca fusese criminala, dar totusi, cum se poate ajunge aici?", a declarat pacientul.Medicii si asistentele care erau in sala au spus ca incidentul nu avea cum sa se produca altfel, din moment ce rinichiul fusese verificat si testat inainte sa ajunga in mana lui Lucan.De asemenea, in rechizitoriu este mentionat: "Pentru a-l pune intr-o situatie dificila pe medicul Suciu, cu care se afla intr-o stare de vadita adversitate, pretextand ca doreste sa participe, in mod direct, la operatiunea ce presupunea pregatirea grefei renale, in pofida faptului ca de o mare perioada de timp nu mai facuse acest lucru, Mihai Lucan a manipulat de o asa maniera instrumentarul chirurgical, practicand o incizie asupra sinusului arterei renale, intr-o zona care nu era vizibila, dupa care l-a pus la dispozitia membrilor echipei de chirurgi condusa de catre Suciu, parasind la scurt timp sediul".In 21 decembrie, Mihai Lucan, fiul acestuia, directorul administrativ al Institutului Clinic de Urologie si Transplant Renal Cluj, Dan Emil Fofiu - Sanpatreanu si directorul economic Sanda Rodica Baciu au fost retinuti pentru 24 de ore de catre procurorii DIICOT, pentru delapidare si constituirea unui grup infractional organizat. In 22 decembrie, magistratii Tribunalului Bucuresti au respins cererea procurorilor DIICOT de arestare preventiva a fostului sef al Institutului Clinic de Urologie si Transplant Renal Cluj si a fiului acestuia, hotarand sa fie plasati sub control judiciar.Conform procurorilor, membrii grupului au prejudiciat Institutului Clinic de Urologie si Transplant Renal Cluj-Napoca, inclusiv prin folosirea unui aparat utilizat in tratarea diferitelor forme de cancer prin crioterapie, aparat care a fost transferat la clinica privata fara acte, consumabilele necesare find achitate tot de institut. Astfel au fost tratati 159 de pacienti, findu-le percepute sume cuprinse intre 3.000 si 6.700 euro/interventie.Zeci de plangeri privind decontari ilegale si defavorizarea unor pacienti de catre medicul urolog Mihai Lucan au fost facute de pacienti, dar si de medici de la Institutul Clinic de Urologie si Transplant Renal Cluj-Napoca, a declarat fostul ministru al Sanatatii Vlad Voiculescu, precizand ca, dupa trimiterea Corpului de control la institutut, in cele sapte luni de mandat, "din fiecare plangere iesea cate un dosar care era trimis organelor de control". Voiculescu mai spunea ca medicii, colegi ai profesorului Mihai Lucan, nu au facut dezvaluiri despre ilegalitatile comise de acesta, pentru ca riscau sa isi piarda functiile, existand chiar o situatie in care un medic care a pus la indoiala autoritatea lui Lucan a fost lovit, amenintat si i-au fost sabotate operatiile.