Trump isi aroga redeschiderea comunicatiilor dintre cele doua Corei: Chiar crede cineva ca discutiile ar avea loc daca nu as fi fost dispus sa implic intreaga noastra ‘maretie’

“Chiar daca toti ‘expertii’ ratati isi dau cu parerea, chiar crede cineva ca discutiile si dialogul dintre Nord si Coreea de Sud ar avea loc acum daca nu as fi fost ferm, puternic si dispus sa implic intreaga noastra ‘maretie’ impotriva Nordului? Prostii, dar discutiile sunt un lucru bun”, a scris Trump pe Twitter.Coreea de Nord a redeschis miercuri linia telefonica de la frontiera cu Coreea de Sud, la cateva ore dupa ce Donald Trump l-a ironizat pe liderul de la Phenian, Kim Jong Un, spunand ca are un buton nuclear “mai mare si mai puternic”.Decizia Nordului de a deschide linia telefonica a venit la o zi dupa ce Sudul a propus discutii la nivel inalt. De asemenea, a venit si dupa ce Kim Jong Un a spus, in mesajul de Anul Nou, ca este dispus la discutii cu Seulul si ca va trimite o delegatie la Olimpiada de iarna ce va avea loc dincolo de granita, in Pyeongchang.