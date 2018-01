Timisoara: O femeie si bebelusul ei, raniti dupa ce soferita nu a acordat prioritate unei ambulante

Un accident de circulatie a avut loc joi, la Timisoara, intr-o intersectie, fiind implicate un autoturism si o autospeciala SMURD aflata in misiune. In urma accidentului, soferita care nu a acordat prioritate ambulantei si copilul ei de patru luni au fost raniti usor, fiind transportati la spital pentru investigatii medicale, informeaza news.ro.

Purtatorul de cuvant al Inspectoratului pentru Situatii de Urgenta al judetului Timis, Elena Megherea a declarat pentru News.ro ca accidentul a avut loc la intersectia strazilor Gheorghe Lazar cu Circumvalatiunii, din Timisoara.

"S-a deplasat la locul interventiei o autospeciala cu modul de descarcerare. Este un accident cu o ambulanta SMURD care se deplasa la spital cu pacient, iar la intersectia Gheorghe Lazar cu Circumvalatiunii a intrat in coliziune cu un alt autoturism, in care era o doamna de 28 de ani si un bebelus de 4 luni. Doamna care a fost la volanul autoturismului are cateva rani usoare, a fost transportata impreuna cu bebelusul la spital pentru investigatii medicale", a declarat Elena Megherea.

Politistii spun ca accidentul s-a produs in urma unei neacordari de prioritate.

"O femeie de 28 de ani a condus un autoturism pe strada Circumvalatiunii, iar la intersectia cu strada Gheorghe Lazar, nu a acordat prioritate de trecere unei autospeciale SMURD, aflate in misiune, cu semnalele acustice si luminoase in functiune", a decarat Ionut Sarbu, purtatorul de cuvant al IPJ Timis.

Politistii fac cercetari pentru stabilirea exacta a cauzelor si imprejurarilor producerii accidentului.