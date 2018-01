ADN-ul unei fetite nascute acum 11.500 de ani, cheia care i-a ajutat pe cercetatori sa afle cum au sosit primii oameni pe continentul american

Ramasitele sugarului au fost descoperite in 2013 in situl arheologic Upward Sun River, din statul american Alaska. Bebelusul a fost botezat "Xach'itee'aanenh t'eede gaay" sau "fetita rasaritului de soare" de catre comunitatea indigena de la fata locului. Pentru oamenii de stiinta, ea este pur si simplu "USR1", referire la locul descoperirii sale.Ea a fost ingropata impreuna cu o nou-nascuta care a murit la o varsta si mai frageda, care a fost si ea studiata de echipa formata in special din oameni de stiinta de la universitatile din Copenhaga, Cambridge si Alaska.O mare parte din comunitatea stiintifica este de acord ca primii oameni care au ajuns pe continentul american proveneau din grupuri venite din Asia la sfarsitul ultimei ere glaciare (Pleistocenul superior).In aceasta epoca de glaciatiune, nivelul oceanul a scazut si un pod terestru care corespundea actualei stramtori Bering permitea deplasarea din Siberia in Alaska.Insa numeroase intrebari persista inca asupra datei sosirii acestor populatii si a modului in care ele au ocupat continentul american.Echipa de cercetatori, ale carei lucrari au fost publicate in revista Nature, a reusit sa secventieze genomul complet al sugarului USR1.Ei nu au reusit acelasi lucru si in cazul ADN-ului nou-nascutei, in lipsa de esantioane suficiente. Insa analizele genetice au permis stabilirea faptului ca cele doua fetite erau inrudite si cel mai probabil verisoare.Fetita USR1 le-a rezervat o serie de surprize cercetatorilor. Patriomoniul sau genetic nu corespunde celor doua ramuri cunoscute ale primilor ameridieni, asa zise de "nord" si de "sud".Oamenii de stiinta au descoperit ca fetita apartinea unui grup pana acum necunoscut, pe care l-au botezat "vechii beringieni".Alte analize au permis aducerea "primei dovezi genetice directe ca stramosii amerindienilor provin cu totii din aceeasi populatie sosita in cadrul unui eveniment migrator unic" din timpul erei glaciare, potrivit studiului.